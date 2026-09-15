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Xuất bản ngày 15/09/2026 08:43 PM
Xuất bản ngày 15/09/2026 08:43 PM

Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, các cầu qua sông Hồng tắc nghẹt

Công Minh
Công Minh
(VTC News) -

Mưa lớn trút xuống Hà Nội đúng giờ tan tầm khiến dòng xe hướng về các cầu sông Hồng ùn tắc kéo dài, người dân đội mưa, chật vật di chuyển về nhà.

Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, người dân hai bờ sông Hồng chật vật về nhà.

Hôm nay (15/9), Hà Nội mưa rả rích cả ngày, gây khó khăn cho việc đi lại. Đến chiều, mưa lớn đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường, cây cầu bắc qua sông Hồng ùn tắc, người dân chật vật về nhà.

Hôm nay (15/9), Hà Nội mưa rả rích cả ngày, gây khó khăn cho việc đi lại. Đến chiều, mưa lớn đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường, cây cầu bắc qua sông Hồng ùn tắc, người dân chật vật về nhà.

Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, các cầu qua sông Hồng tắc nghẹt - 2
Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, các cầu qua sông Hồng tắc nghẹt - 3

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khoảng 17h30, tại lối lên cầu Long Biên theo hướng sang phường Long Biên, lượng xe đổ dồn khiến giao thông ùn ứ. Các phương tiện nối dài, nhích từng chút dưới trời mưa lớn.

Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, các cầu qua sông Hồng tắc nghẹt - 4
Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, các cầu qua sông Hồng tắc nghẹt - 5
Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, các cầu qua sông Hồng tắc nghẹt - 6

Tại cầu Vĩnh Tuy, tình trạng ùn tắc cũng diễn ra ở nhiều hướng.

Trên đường Cổ Linh, dòng ô tô, xe máy hướng lên cầu Vĩnh Tuy nối đuôi nhau kéo dài.

Trên đường Cổ Linh, dòng ô tô, xe máy hướng lên cầu Vĩnh Tuy nối đuôi nhau kéo dài.

Trên đường Đàm Quang Trung, tình trạng ùn tắc xảy ra ở cả hai chiều.

Trên đường Đàm Quang Trung, tình trạng ùn tắc xảy ra ở cả hai chiều.

Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, các cầu qua sông Hồng tắc nghẹt - 9
Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, các cầu qua sông Hồng tắc nghẹt - 10

Hàng dài ô tô nối tiếp nhau, có thời điểm dàn kín mặt đường hướng về cầu Vĩnh Tuy.

Càng về tối, mưa càng nặng hạt. Khoảng 18h30, màn mưa dày khiến tầm nhìn bị hạn chế, các tài xế phải giảm tốc độ, nối đuôi nhau di chuyển.

Càng về tối, mưa càng nặng hạt. Khoảng 18h30, màn mưa dày khiến tầm nhìn bị hạn chế, các tài xế phải giảm tốc độ, nối đuôi nhau di chuyển.

Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, các cầu qua sông Hồng tắc nghẹt - 12
Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, các cầu qua sông Hồng tắc nghẹt - 13

Tại đường Trần Nhật Duật, dòng xe hướng lên cầu Chương Dương cũng đông đúc. Xe máy len giữa những dòng ô tô, người dân chật vật tìm đường về.

Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, các cầu qua sông Hồng tắc nghẹt - 14
Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, các cầu qua sông Hồng tắc nghẹt - 15

Mưa lớn đúng khung giờ cao điểm khiến hành trình về nhà của người dân Hà Nội trở nên chật vật, nhiều tuyến đường phía Đông thành phố ùn ứ kéo dài.

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