Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, các cầu qua sông Hồng tắc nghẹt

Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, người dân hai bờ sông Hồng chật vật về nhà.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khoảng 17h30, tại lối lên cầu Long Biên theo hướng sang phường Long Biên, lượng xe đổ dồn khiến giao thông ùn ứ. Các phương tiện nối dài, nhích từng chút dưới trời mưa lớn.
Tại cầu Vĩnh Tuy, tình trạng ùn tắc cũng diễn ra ở nhiều hướng.
Hàng dài ô tô nối tiếp nhau, có thời điểm dàn kín mặt đường hướng về cầu Vĩnh Tuy.
Tại đường Trần Nhật Duật, dòng xe hướng lên cầu Chương Dương cũng đông đúc. Xe máy len giữa những dòng ô tô, người dân chật vật tìm đường về.
Mưa lớn đúng khung giờ cao điểm khiến hành trình về nhà của người dân Hà Nội trở nên chật vật, nhiều tuyến đường phía Đông thành phố ùn ứ kéo dài.
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