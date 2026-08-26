Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8-2/9), thời tiết trên cả nước có sự phân hóa. Trong khi miền Bắc nhiều ngày hứng mưa thì loạt tỉnh miền Trung duy trì trạng thái nắng nóng trong thời kỳ đầu kỳ nghỉ lễ, miền Nam cũng xuất hiện nắng gián đoạn.

Cụ thể, từ chiều tối 29/8 - 1/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Ngày 2/9, thời tiết khu vực này chỉ còn xảy ra mưa rào và dông ở một vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-33°C, riêng ngày 31/8-1/9, nhiệt độ dao động 28-31°C.

Nhiều nơi đón nắng trong ngày Quốc khánh 2/9. (Ảnh minh hoạ)

Tại Trung Bộ, thời tiết các ngày 29 - 30/8 duy trì hình thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, ngày 30/8, Nghệ An đến TP Huế kết thúc nắng nóng và hứng mưa rào, dông vài nơi.Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 33-37°C, có nơi trên 38°C.

Từ chiều tối 30/8 - 2/9, Nghệ An đến Quảng Trị khả năng mưa vừa, có nơi mưa to và dông. TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31°C, phía Nam 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất ở cao nguyên Trung Bộ 21-24°C, Nam Bộ 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ 27-30°C, Nam Bộ 31-34°C.

Thời tiết Hà Nội nắng gián đoạn trong ngày 29/8. Từ đêm 29/8-1/9, khu vực mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Ngày 2/9, Hà Nội đón nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, trong đó ngày 30/8-1/9 dao động 28-31°C.

Dự báo thời tiết một số khu du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9