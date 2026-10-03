Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM dự kiến vận hành trong tháng 11

(VTC News) -

Sáng 3/10, báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh thông tin về tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 dự kiến được đưa vào vận hành trong tháng 11, theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Sau 10 năm thi công, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TP.HCM dự kiến vận hành trong tháng 11/2026.

Đây là dự án chống ngập có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2016 với mục tiêu kiểm soát ngập do triều cho khu vực rộng khoảng 570 km², nơi có khoảng 6,5 triệu người sinh sống.

Công trình gồm 6 cống kiểm soát triều lớn là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định cùng hệ thống đê, kè và các hạng mục phụ trợ.

Dự án từng được kỳ vọng giải quyết tình trạng ngập do triều tại khu vực trung tâm và phía Nam TP.HCM. Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh nhiều vướng mắc liên quan thủ tục pháp lý và phương án thanh toán hợp đồng BT.

Đến cuối năm 2020, khi phần lớn khối lượng công trình đã hoàn thành, dự án phải tạm dừng.

Việc một công trình chống ngập quy mô gần 10.000 tỷ đồng nằm “đắp chiếu” trong thời gian dài khiến thời điểm hoàn thành liên tục phải lùi lại, trong khi nhiều hạng mục đã được xây dựng gần xong.

Nút thắt của dự án chỉ từng bước được tháo gỡ sau khi Chính phủ và TP.HCM thống nhất các giải pháp xử lý những tồn tại liên quan.

Đầu tháng 2/2026, dự án chính thức được tái khởi động. Nhà đầu tư và các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện những phần việc còn lại, kiểm tra thiết bị, hệ thống vận hành tại các cống kiểm soát triều.

Đến cuối tháng 8, công trường tại nhiều hạng mục đã thi công trở lại. Cống Mương Chuối đạt khoảng 95% tiến độ, trong khi cống Phú Xuân đạt khoảng 93%. Các đơn vị tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ khí, điện, nhà vận hành, kè và các hạng mục phụ trợ.

Việc thành phố dự kiến đưa công trình vào vận hành trong tháng 11 đánh dấu bước tiến quan trọng đối với dự án sau khoảng một thập kỷ kể từ ngày khởi công.

Khi hoàn thành, hệ thống có nhiệm vụ kiểm soát triều cường trên sông Sài Gòn và các tuyến kênh liên quan, qua đó hỗ trợ chống ngập cho khu vực rộng khoảng 570 km².

Tại cuộc họp, lãnh đạo TP.HCM cho biết thành phố đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm. Cùng với dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng, nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn đang được thành phố thúc đẩy nhằm tạo thêm dư địa phát triển trong giai đoạn tới.