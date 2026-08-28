Cận cảnh 2 khu ‘đất vàng’ thanh toán cho siêu dự án chống ngập ở TP.HCM

Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 vừa thông qua danh mục quỹ đất dự kiến sử dụng để thanh toán hợp đồng BT dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).
Hai khu đất được đưa vào danh mục gồm khu đất số 79B Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa, có diện tích gần 30.000 m² và khu đất số 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, rộng hơn 2.341 m². Tổng diện tích hai khu đất khoảng 3,23 ha.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khu đất số 79B Lý Thường Kiệt từng là Trung tâm thương mại CMC Plaza Lý Thường Kiệt nhưng đã đóng cửa từ nhiều năm trước.
Bên trong khuôn viên, nhiều hạng mục đã xuống cấp, trong khi một phần diện tích hiện được sử dụng làm nơi đỗ xe. Theo người dân khu vực, Trung tâm thương mại CMC Plaza Lý Thường Kiệt đã ngừng hoạt động từ năm 2015.
CMC Plaza nằm tại số 79B Lý Thường Kiệt, thuộc phường 8, quận Tân Bình cũ, được hình thành từ năm 2007 và thuộc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn.
Khi đi vào hoạt động, CMC Plaza được định hướng trở thành trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng và trang trí nội thất theo mô hình hiện đại. Tuy nhiên, sau một thời gian vận hành, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và thị trường bất động sản đóng băng. Trung tâm thương mại này sau đó ngừng hoạt động.
Theo danh mục được thông qua, khu đất 79B Lý Thường Kiệt có chức năng hỗn hợp gồm đất ở, thương mại dịch vụ và cây xanh công viên. Khu vực này đã có đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ và công viên cây xanh.
Trong khi đó, khu đất số 257 Trần Hưng Đạo vừa được TP.HCM thu hồi từ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao thành phố, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM đã tiếp nhận và quản lý khu đất theo quy định.
Theo quan sát, khu đất số 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh sở hữu vị trí mặt tiền đắc địa, nằm gần khu vực chợ Bến Thành.
Cả hai khu đất đều thuộc trường hợp quỹ đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý, đáp ứng điều kiện để xem xét sử dụng thanh toán cho hợp đồng BT theo quy định của Luật Đất đai.
Theo UBND TP.HCM, thời gian qua, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng phát sinh nhiều vướng mắc, khiến quá trình thực hiện và thanh toán cho nhà đầu tư kéo dài. TP.HCM đã báo cáo, kiến nghị Trung ương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đồng thời đặt mục tiêu sớm hoàn thành công trình và đưa vào vận hành trong năm 2026.
Theo phương án được thống nhất trước đó, việc thanh toán hợp đồng BT thực hiện theo nguyên tắc sử dụng 5 khu đất, đồng thời thay thế 2 khu đất không còn đủ điều kiện bằng 2 khu đất khác có giá trị tương đương.
Sau quá trình rà soát, TP.HCM thống nhất sử dụng khu đất số 257 Trần Hưng Đạo và khu đất số 79B Lý Thường Kiệt để thay thế hai khu đất tại phường Phước Long và phường Phú Thuận trong phương án thanh toán hợp đồng BT.
Việc bổ sung hai khu đất này được kỳ vọng góp phần tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến công tác thanh toán, tạo điều kiện để dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng sớm hoàn thành và đưa vào khai thác.
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