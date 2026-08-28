Cận cảnh 2 khu ‘đất vàng’ thanh toán cho siêu dự án chống ngập ở TP.HCM

Bên trong khuôn viên, nhiều hạng mục đã xuống cấp, trong khi một phần diện tích hiện được sử dụng làm nơi đỗ xe. Theo người dân khu vực, Trung tâm thương mại CMC Plaza Lý Thường Kiệt đã ngừng hoạt động từ năm 2015.