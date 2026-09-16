Đột quỵ khi đang ngủ, người đàn ông hồi phục nhờ cấp cứu ‘giờ vàng’

(VTC News) -

Đang ngủ, ông Lê Văn Chính (48 tuổi) bất ngờ nhận thấy chân trái rã rời, gần như không thể nhấc lên. Nhận thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, ông lập tức gọi người nhà đưa đến Bệnh viện Đại học Phenikaa cấp cứu.

Trước đó ông Chính vẫn khám sức khỏe định kỳ, không có tiền sử tăng huyết áp hay bệnh tim mạch. Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp trực tại Trung tâm Hồi sức Cấp cứu nhanh chóng đánh giá lâm sàng, nhận diện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ và chỉ định chụp cộng hưởng từ sọ não.

Kết quả xác định người bệnh bị nhồi máu não cấp. Dựa trên tình trạng lâm sàng và thang điểm NIHSS, các bác sĩ xác định ông Chính đủ điều kiện điều trị tiêu sợi huyết.

Người bệnh được bắt đầu điều trị tiêu sợi huyết trong khoảng thời gian vàng. Đây là phương pháp có thể được chỉ định trong giai đoạn sớm đối với một số bệnh nhân nhồi máu não cấp phù hợp.

Người bệnh được đưa đến viện trong thời gian vàng.

Sau điều trị, tình trạng tê bì tay chân giảm, khả năng vận động cải thiện rõ rệt. Sau 3 ngày, ông Chính hết tê bì, vận động gần như trở lại bình thường. Đến ngày thứ 6, người bệnh đã có thể tự đi lại ổn định.

Chia sẻ sau khi sức khỏe hồi phục, ông Chính cho biết bản thân may mắn vì được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Theo các bác sĩ, trường hợp này cho thấy đột quỵ có thể xảy ra đột ngột, kể cả ở những người trước đó không được chẩn đoán mắc bệnh tim mạch hay tăng huyết áp. Việc nhận biết sớm triệu chứng và đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ có ý nghĩa quan trọng.

Một trong những dấu hiệu cần lưu ý là yếu hoặc mất vận động đột ngột ở tay, chân, đặc biệt khi chỉ xảy ra ở một bên cơ thể. Ngoài ra, người bệnh có thể xuất hiện méo miệng, nói khó, nói không rõ hoặc rối loạn lời nói.

Khi nghi ngờ đột quỵ, người nhà cần ghi nhớ thời điểm xuất hiện triệu chứng và đưa người bệnh đi cấp cứu càng sớm càng tốt. Không nên chờ các triệu chứng tự hết hoặc tự điều trị tại nhà, bởi thời gian là yếu tố quan trọng trong điều trị nhồi máu não cấp.