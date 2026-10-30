Gia Lai: Bắt giam nghi phạm đốt nhà khiến con trai và cháu nội tử vong

(VTC News) -

Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Quảng (sinh năm 1945, trú thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh) để điều tra hành vi giết người.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà ở xã Vĩnh Thịnh khiến hai cha con tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 cùng ngày, trực ban Công an xã Vĩnh Thịnh nhận được tin báo của ông Huỳnh Văn Liên, thành viên Tổ An ninh trật tự thôn Vĩnh Thái, về việc căn nhà của ông Huỳnh Quảng bốc cháy dữ dội.

Công an xã và lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thịnh điều động lực lượng chức năng đến hiện trường dập lửa, tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng kiểm tra bên trong căn nhà, phát hiện hai người tử vong tại khu vực phòng ngủ.

Các nạn nhân được xác định là ông H.T.L. (sinh năm 1983, con trai ông Quảng) và cháu H.G.B. (sinh năm 2013, cháu nội ông Quảng).

Hai người khác có mặt trong căn nhà là ông Huỳnh Quảng và vợ là bà N.T.H. (sinh năm 1949) bị thương, được đưa đến Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh cấp cứu.

Vụ việc sau đó được Công an xã Vĩnh Thịnh nhanh chóng khoanh vùng, bảo vệ hiện trường và báo cáo khẩn cấp lên Công an tỉnh Gia Lai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Đến 27/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi giết người.

Theo UBND xã Vĩnh Thịnh, nạn nhân H.T.L (con trai ông Quảng) có hoàn cảnh khó khăn, sau khi ly hôn vợ, sống cùng con trai là cháu H.G.B tại nhà vợ chồng ông Quảng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định.