Cháy rừng phòng hộ tại Quy Nhơn, hàng trăm người tham gia dập lửa

(VTC News) -

Cháy rừng phòng hộ ở Gia Lai

Chiều 27/8, lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) thông tin, hiện lực lượng chức năng địa phương vẫn đang phối hợp cùng với lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm, biên phòng và người dân để tiếp cận, khoanh vùng và khống chế đám cháy trên rừng phòng hộ, sát với khu dân cư thuộc khu phố 12 và 15.

“Từ thiết bị quan sát trên cao của lực lượng chức năng, hiện tại ước tính đám cháy rộng khoảng vài hecta và cháy lan ra nhiều hướng, hàng trăm người thuộc các lực lượng chức năng và người dân địa phương đang nỗ lực tiếp cận và khống chế đám cháy”, lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam thông tin.

Hiện trường cháy rừng phòng hộ gần sát khu vực dân cư tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai từ trên cao.

Theo ghi nhận của PV báo Điện tử VTC News, khoảng giữa trưa 27/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực rừng trồng cây lâm nghiệp (chủ yếu là keo và bạch đàn khô) thuộc khu phố 12 và khu vực Nghĩa trang Phật giáo (tổ dân phố 15, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Dưới điều kiện thời tiết nắng nóng cộng hưởng với lớp thảm thực bì khô rụi đã khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng lan ra diện rộng.

Đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng ra nhiều hướng.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn phối hợp cùng lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm và chính quyền địa phương triển khai phương án ứng cứu khẩn cấp.

Theo ghi nhận có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ và dàn xe chữa cháy chuyên dụng đã khẩn trương tiếp cận hiện trường. Do địa hình đồi núi phức tạp, dốc cao lại gặp gió to hất ngược, công tác tiếp cận ngọn lửa gặp nhiều khó khăn.

Các lực lượng được chia làm nhiều mũi. Một lực lượng khoanh vùng khu vực rừng giáp ranh với khu dân cư, tạo hành lang an toàn, không để ngọn lửa đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Đồng thời các tổ công tác di chuyển lên khu vực đỉnh núi, sử dụng dụng cụ thủ công và máy thổi gió để khống chế các điểm cháy lẻ và phát quang thảm thực bì tạo các đường cản lửa rộng lớn nhằm ngăn ngọn lửa giặc dồn sang các lô rừng lân cận.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng chức năng tại chỗ và dàn xe chữa cháy chuyên dụng vẫn đang khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Đến thời điểm hiện tại, dù đã kiểm soát được một số khu vực giáp ranh, song ngọn lửa tại khu vực đỉnh núi vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Cột khói cao ngút ngàn vẫn tiếp tục bốc lên dưới sức ép của thời tiết hanh khô và gió lớn.