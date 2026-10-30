Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang mã tấu truy đuổi nhau trong đêm ở Đồng Nai

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai vừa khởi tố 20 người thuộc hai nhóm thanh thiếu niên liên quan vụ mang hung khí đánh nhau trong đêm tại xã Định Quán.

Thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa nhóm của Nguyễn Thanh Phong, ngụ ấp Phú Hiệp, xã Định Quán và nhóm của Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 2006), ngụ xã Phú Vinh.

Từ mâu thuẫn này, các đối tượng đã rủ thêm người ở những xã giáp ranh như Phú Hòa, Phú Vinh, Tân Phú, La Ngà để hẹn nhau giải quyết.

Nhóm thanh thiếu niên và hung khí. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Rạng sáng 12/10, nhóm do Nguyễn Thanh Tú cầm đầu đi trên 9 xe máy, mang theo nhiều loại hung khí như dao, mã tấu, tuýp sắt, cây chĩa...

Nhóm này xuất phát từ khu vực ấp Ngọc Định, xã Định Quán, di chuyển qua các tuyến đường liên ấp và Quốc lộ 20, sau đó đến khu vực Xóm Chùa thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán.

Tại đây, các đối tượng sử dụng hung khí mang theo, dí đuổi và đánh nhóm thanh niên do Nguyễn Thanh Phong cầm đầu, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Vụ việc khiến 2 đối tượng trong nhóm của Phong bị thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Định Quán phối hợp Trung tâm điều hành tác chiến, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố và công an các xã Phú Vinh, Phú Hòa, Thanh Sơn triển khai lực lượng khoanh vùng, rà soát.

Sau thời gian ngắn truy xét, lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng cộm cán, đồng thời thu giữ toàn bộ phương tiện và hung khí gây án.

Cơ quan Công an tiếp tục truy tìm, xác minh làm rõ các đối tượng còn lại đang bỏ trốn.