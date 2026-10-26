Hỏa hoạn lúc rạng sáng ở Gia Lai, 4 người thương vong

(VTC News) -

Sáng 26/10, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh khiến hai cha con tử vong vào rạng sáng cùng ngày.

“Hiện lực lượng chức năng địa phương và Công an tỉnh Gia Lai đang tập trung điều tra nguyên nhân vụ việc”, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thịnh thông tin.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại căn nhà ở xã Vĩnh Thịnh khiến 2 cha con tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h30 cùng ngày, Trực ban Công an xã Vĩnh Thịnh nhận được tin báo từ ông Huỳnh Văn Liên (Tổ An ninh trật tự thôn Vĩnh Thái) về việc căn nhà của ông H.Q (sinh năm 1945, trú tại thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai) đang bốc cháy dữ dội.

Tiếp nhận tin báo, Công an và lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thịnh điều động lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường tổ chức dập lửa, cứu nạn cứu hộ.

Sau khi đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra bên trong nhà. Tại khu vực phòng ngủ, phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong, được xác định là ông H.T.L (sinh năm 1983) và con trai là cháu H.G.B (sinh năm 2013).

Ngoài ra còn có hai người khác trong căn nhà bị thương là ông H.Q (sinh năm 1945) và bà N.T.H (sinh năm 1949) được lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh.

Tại hiện trường, UBND xã Vĩnh Thạnh đã chỉ đạo Công an xã nhanh chóng khoanh vùng, bảo vệ hiện trường, báo cáo khẩn cấp vụ việc lên Công an tỉnh Gia Lai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cũng đã tiếp cận, phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.