Từ 0h ngày 1/10, dòng xe sẽ có thể lưu thông liên tục trên toàn tuyến, trong đó cầu Phước Khánh trở thành mắt xích hoàn thiện hành trình của dự án. Khi toàn tuyến được nối thông, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ kết nối với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và mạng lưới giao thông khu vực TP Đồng Nai.
Tuyến cao tốc tạo thêm hành lang kết nối giữa miền Tây, TP.HCM và Đông Nam Bộ, đồng thời hỗ trợ liên kết các khu đô thị, khu công nghiệp, cảng biển và các đầu mối giao thông lớn trong khu vực.
Trong bối cảnh sân bay Long Thành cùng hệ thống cao tốc, quốc lộ và cụm cảng biển đang được đầu tư, hoàn thiện, việc đưa cao tốc Bến Lức - Long Thành vào khai thác toàn tuyến sẽ bổ sung thêm một phương án kết nối vận tải hành khách và hàng hóa giữa các khu vực.
Ngắm cao tốc Bến Lức - Long Thành trước giờ thông xe toàn tuyến
(VTC News) -
Sau hơn 12 năm chờ đợi, cầu Phước Khánh - mắt xích cuối của cao tốc Bến Lức - Long Thành - đang hoàn thiện những hạng mục cuối, sẵn sàng thông xe toàn tuyến từ 1/10.
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