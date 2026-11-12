(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 12/11

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay 12/11 có mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét với nền nhiệt thấp nhất từ 16-18°C, cao nhất từ 20-22°C.

Ngày 12/11, Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. (Ảnh minh họa: Công Minh)

Trong khi đó, đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Dự báo từ sáng sớm đến hết ngày 12/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 12/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Khu vực Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 12/11/2026

TP.Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 20-22°C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, vùng núi cao có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (Nam Quảng Trị và TP Huế) có mưa rào và dông rải rác, riêng TP Huế ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm mưa giảm. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.