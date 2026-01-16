Sai lầm lớn khiến bạn không thể ngủ ngon trong mùa đông

(VTC News) -

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), giấc ngủ chất lượng không chỉ giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng mà còn hỗ trợ đẩy lùi lo âu. Dù nhu cầu của mỗi người là khác nhau, trung bình người trưởng thành cần ngủ đủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm.

Vào mùa đông, nhiều người tin trời lạnh sẽ ngủ ngon hơn. Tuy nhiên thực tế lại trái ngược khi nhiệt độ ngoài trời càng giảm, không ít người lại càng mất ngủ, khó đi vào giấc ngủ hơn. Tiến sỹ Gareth Nye, giảng viên Y Khoa tại Đại học Salford, Anh cho biết sai lầm lớn nhất mà nhiều người thường mắc phải chính là để phòng ngủ quá nóng.

Thoạt nghe có vẻ hợp lý khi bật điều hòa nóng, lò sưởi để chống chọi với cái lạnh tê tái, nhưng thực tế việc này lại phản tác dụng. Tiến sỹ Nye giải thích: "Một phần của quá trình đi vào giấc ngủ sâu là sự sụt giảm nhiệt độ của cơ thể. Nhiệt độ phòng mát mẻ thường có lợi cho giấc ngủ hơn. Ngược lại, khi phòng ngủ quá nóng, cơ thể sẽ khó hạ nhiệt, làm gián đoạn tín hiệu 'đã đến giờ đi ngủ' được gửi đến não bộ".

Nhiều người thường để phòng ngủ quá nóng, dẫn đến khó ngủ trong mùa đồng. (Ảnh minh họa: Dreamsine)

Căn phòng quá nóng lúc đi ngủ có thể khiến bạn thức giấc vào rạng sáng trong tình trạng nóng bức, vã mồ hôi hoặc bồn chồn khó chịu. Bởi lẽ cả đêm hôm trước, cơ thể phải gồng mình điều chỉnh thân nhiệt liên tục.

Bà Phoebe Street, chuyên gia về giấc ngủ tại Anh, cho rằng duy trì phòng ngủ ở mức 16 - 18ºC là lý tưởng nhất. Thay vì làm nóng cả căn phòng suốt đêm, mỗi người nên tập trung làm ấm chính chiếc giường của mình để ngủ ngon hơn.

"Sử dụng túi chườm nóng đặt dưới chăn một lúc trước khi ngủ hoặc mặc đồ ngủ dài tay bằng chất liệu thoáng khí sẽ giúp bạn ngủ ngon mà không bị nóng bức, khó chịu", bà Street chia sẻ.

Bên cạnh đó, Tiến sỹ Nye cũng nhấn mạnh vai trò của lòng bàn tay và bàn chân trong việc điều tiết giấc ngủ. Khi bàn chân ấm lên, các mạch máu sẽ giãn ra. Điều này giúp cơ thể giải phóng và hạ nhiệt độ tốt hơn.

Dẫn chứng từ một nghiên cứu năm 2018, vị tiến sỹ cho biết những người đi tất khi ngủ thường vào giấc nhanh hơn khoảng 7 phút, ngủ sâu hơn và ít bị thức giấc giữa chừng hơn so với những người để chân trần.

Tiến sỹ Nye giải thích thêm: "Cơ chế rất đơn giản; bàn chân ấm giúp giãn mạch máu, từ đó cơ thể ổn định nhiệt độ tốt hơn. Tất rộng rãi làm từ sợi tự nhiên là tốt nhất. Bất cứ thứ gì bó sát đều làm giảm lưu thông máu, gây ra tác dụng ngược lại".