(VTC News) -

Ra mắt năm 2000, Sóng ở đáy sông là bộ phim truyền hình được nhiều thế hệ khán giả nhớ đến. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Lựu, phim kể về cuộc đời nhiều biến cố của Phạm Quang Núi (NSND Xuân Bắc), chàng trai có tuổi thơ bất hạnh, sớm phải bươn chải kiếm sống và nhiều lần lầm lỡ trước khi tìm cách làm lại cuộc đời.

NSND Xuân Bắc đảm nhận vai Núi trong bộ phim “Sóng ở đáy sông”.

Bên cạnh câu chuyện về số phận Núi, những người phụ nữ đi qua cuộc đời nhân vật cũng để lại dấu ấn riêng. Nếu Mây (NSƯT Kim Oanh) khiến khán giả nhớ bởi tính cách sắc sảo, ngang ngược thì Hiền (Thu Hường) là mối tình đầu sâu nặng. Trong khi đó, Hồng (NSƯT Thanh Hiền) đại diện cho người phụ nữ chín chắn, bao dung nhưng cuối cùng cũng không thể giữ được mái ấm với Núi.

Sau 26 năm, cuộc sống và sự nghiệp của ba nữ diễn viên có nhiều thay đổi.

NSƯT Kim Oanh

Trong Sóng ở đáy sông, Kim Oanh đảm nhận vai Mây - người phụ nữ có tính cách đanh đá, chua ngoa, nhiều lần khiến cuộc đời Núi thêm sóng gió. Dù không phải nhân vật trung tâm, Mây lại là một trong những vai diễn đáng nhớ nhất của nữ nghệ sĩ.

NSƯT Kim Oanh vào vai Mây trong bộ phim.

Hình ảnh người phụ nữ sắc sảo, ngang tàng, có những lựa chọn gây tranh cãi được Kim Oanh thể hiện qua ánh mắt, biểu cảm và đài từ đặc trưng. Vai diễn cũng góp phần định hình hình ảnh của chị với những nhân vật cá tính mạnh trên màn ảnh.

Sau bộ phim, Kim Oanh tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Những ngọn nến trong đêm, Ma làng, Cầu vồng tình yêu, Đừng bắt em phải quên... Năm 2012, chị được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Ngoài diễn xuất, Kim Oanh còn có gần 20 năm làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Năm 2007, chị gia nhập Ban Văn nghệ với vai trò biên tập viên, sau đó học thêm về đạo diễn, tham gia sản xuất các chương trình văn nghệ và sân khấu.

Tháng 10/2025, nữ nghệ sĩ thông báo rời Ban Văn nghệ sau 18 năm gắn bó để chuyển sang Ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5). Đây là bước chuyển trong công việc nhưng không đồng nghĩa chị từ bỏ nghệ thuật. Kim Oanh vẫn duy trì diễn xuất và mong muốn thử sức với những dạng vai mới.

NSƯT Kim Oanh hội ngộ NSND Xuân Bắc.

Cuối tháng 11/2026, nữ nghệ sĩ tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh hội ngộ NSND Xuân Bắc, đạo diễn Lê Đức Tiến, NSƯT Quang Thắng và diễn viên Minh Nguyệt tại Gala “Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu”. Khoảnh khắc Mây và Núi tái ngộ sau hơn hai thập kỷ khiến nhiều khán giả thích thú, nhắc lại những câu thoại và tình tiết quen thuộc của bộ phim.

Ở tuổi 50, NSƯT Kim Oanh vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ không quá áp lực về chuyện tình cảm, không chủ động tìm kiếm hôn nhân mà quan niệm mọi thứ tùy duyên. Chị cũng cho biết điều quan trọng là nếu kết hôn, hai người phải khiến cuộc sống của nhau hạnh phúc hơn.

Thu Hường

Nếu Mây khiến Núi nhiều lần đau khổ thì Hiền lại là mối tình đầu sâu nặng của anh. Nhân vật là cô gái thôn quê dịu dàng, chịu thương chịu khó, luôn dành tình cảm cho Núi dù phải trải qua nhiều năm xa cách và biến cố.

Hiền do diễn viên Thu Hường đảm nhận. Dù không xuất hiện dày đặc, nhân vật vẫn để lại dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên, ánh mắt giàu cảm xúc và cách thể hiện tinh tế tâm lý của người phụ nữ luôn đứng giữa yêu thương và hy sinh.

Diễn viên Thu Hường đảm nhận vai Hiền - mối tình đầu sâu nặng của Núi trong phim “Sóng ở đáy sông”.

Trước đó, Thu Hường cũng được khán giả biết đến qua vai Thư trong phim Của để dành. Đây là nhân vật có tính cách đỏng đảnh, ích kỷ, thường xuyên gây khó chịu cho người xem. Vai Hiền trong Sóng ở đáy sông cho thấy một màu sắc khác trong diễn xuất của nữ diễn viên.

Sau những vai diễn trên truyền hình, Thu Hường tiếp tục tham gia một số bộ phim như Vũ khúc ánh trăng, Bí mật Eva, Điệp khúc mùa xuân, Tình thắm Sapa, Người ở bến sông...

Nữ diễn viên hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, tiếp tục tham gia các hoạt động sân khấu. Chị từng góp mặt trong những vở diễn như Mùa hoa sữa, Điện thoại di động, Vùng lạnh và đạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan sân khấu.

Năm 2023, Thu Hường tái xuất màn ảnh rộng trong phim Hồng Hà nữ sĩ, đảm nhận vai mẹ của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Đây là một trong những lần hiếm hoi nữ diễn viên trở lại với điện ảnh sau thời gian tập trung cho sân khấu.

Diễn viên Thu Hường hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Thu Hường hướng đến lối sống giản dị, ăn chay, tham gia làm công quả tại chùa và nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân ung thư. Những hoạt động cộng đồng này cũng là một phần trong cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên.

NSƯT Thanh Hiền

Trong ba người phụ nữ đi qua cuộc đời Núi, Hồng là nhân vật xuất hiện khi anh đã trải qua nhiều biến cố. Do NSƯT Thanh Hiền đảm nhận, Hồng là người phụ nữ chín chắn, biết cảm thông và mong muốn xây dựng một gia đình bình yên.

NSƯT Thanh Hiền vào vai Hồng trong phim.

Tuy nhiên, sự trở lại của Mây cùng những mâu thuẫn trong gia đình khiến Hồng không thể tiếp tục cuộc sống bên Núi. Nhân vật lựa chọn rời đi, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Khác với hình ảnh người phụ nữ trong phim, ngoài đời NSƯT Thanh Hiền dành phần lớn sự nghiệp cho nghệ thuật sân khấu truyền thống. Xuất thân là diễn viên chèo, chị từng công tác tại Đoàn Chèo Hà Bắc giai đoạn 1997-1999, sau đó về Nhà hát Chèo Hà Nội và có hơn 20 năm gắn bó với loại hình nghệ thuật này.

Trong quá trình công tác, nữ nghệ sĩ từng đảm nhận vai trò Trưởng rạp Đại Nam, Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội. Năm 2021, chị được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long. Hiện tại, thông tin trên website chính thức của nhà hát vẫn ghi nhận NSƯT Thanh Hiền giữ cương vị giám đốc.

Không chỉ hoạt động quản lý, Thanh Hiền còn có nhiều dấu ấn trên sân khấu với các giải thưởng như Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu chèo toàn quốc năm 2009, Giải Vàng Liên hoan các trích đoạn hài toàn quốc và Giải Vàng Liên hoan các vở diễn của Lưu Quang Vũ.

Dù không thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, vai Hồng vẫn là một trong những dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ.

NSƯT Thanh Hiền hiện là Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long.

Tháng 9/2025, NSND Xuân Bắc từng chia sẻ hình ảnh hội ngộ Thanh Hiền sau khoảng 25 năm kể từ khi phim phát sóng. Nam nghệ sĩ hài hước nhắc lại vai diễn của đồng nghiệp: “Hôm trước gặp ‘em gái’ Biển, hôm nay lại gặp ‘vợ ba’ - em Hồng. Hồi trước Núi còn có cam, có kẹo dừa, có ga lăng phong sương nên Hồng mới theo. Giờ thì... thôi kệ đi. Tóm lại số mình lận đận!”.

Trong đời sống riêng, NSƯT Thanh Hiền có tổ ấm bên chồng con tại Hà Nội. Nữ nghệ sĩ chọn cuộc sống kín tiếng, dành thời gian cho gia đình và công việc tại nhà hát.