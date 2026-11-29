(VTC News) -

Mới đây, hình ảnh trong đám cưới của diễn viên Hữu Vi được bạn bè chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý. Theo thông tin từ thiệp mời được hé lộ, nam diễn viên tổ chức lễ thành hôn với bạn gái tên Hằng Nga tại Sóc Sơn, Hà Nội.

Hữu Vi bí mật tổ chức hôn lễ vào ngày 28/11.

Hôn lễ diễn ra trong không gian nhiều cây xanh, bao quanh bởi những hàng thông. Khu vực làm lễ được trang trí với rèm trắng, ánh đèn vàng và những khung ảnh ghi lại hành trình tình yêu của cô dâu, chú rể. Buổi tiệc có sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết, mang không khí riêng tư, ấm cúng.

Trong ngày trọng đại, Hữu Vi diện bộ suit trắng, trong khi cô dâu Hằng Nga lựa chọn váy cưới trắng thanh lịch. Cả hai nắm tay nhau tiến vào lễ đường, trao những khoảnh khắc tình cảm trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè.

Một số hình ảnh được khách mời chia sẻ còn ghi lại khoảnh khắc Hữu Vi cầm micro phát biểu tại hôn lễ. Nam diễn viên có lúc xúc động khi nói về ngày đặc biệt của mình. Anh cũng hào hứng giao lưu, khiêu vũ cùng cô dâu.

Thông tin Hữu Vi kết hôn khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi nam diễn viên vốn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trước đó, anh ít khi công khai hình ảnh hay chia sẻ về bạn gái trên mạng xã hội. Vì vậy, những hình ảnh trong ngày cưới trở thành dịp hiếm hoi công chúng biết thêm về người phụ nữ đồng hành cùng anh.

Trong bộ ảnh cưới được hé lộ, Hữu Vi và Hằng Nga lựa chọn phong cách tự nhiên, phóng khoáng. Cặp đôi từng chụp ảnh giữa khung cảnh núi non, tạo dáng bên một chú ngựa đen trong trang phục trắng đồng điệu. Ở những bức hình khác, cả hai diện trang phục đời thường, chụp ảnh bên căn nhà gỗ và khung cảnh thiên nhiên.

Thông tin nam diễn viên kết hôn khiến nhiều người bất ngờ.

Hữu Vi sinh năm 1992 tại Hà Nội. Anh từng được biết đến với vai trò người mẫu, gây chú ý khi giành danh hiệu Á vương 3 tại cuộc thi Mister Global 2014 và giải phụ Á vương ảnh.

Sở hữu ngoại hình nổi bật, Hữu Vi từng xuất hiện trong nhiều dự án giải trí như Chiến dịch chống ế, Điệp vụ chân dài và Glee phiên bản Việt. Năm 2017, anh đảm nhận vai trò huấn luyện viên (host) chương trình The Face Vietnam mùa 2.

Năm 2018, Hữu Vi tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt, đảm nhận vai Thượng sĩ Bảo Huy. Đây cũng là một trong những vai diễn giúp tên tuổi anh đến gần hơn với khán giả truyền hình.

Sau dự án này, nam diễn viên có thời gian ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí và không thường xuyên góp mặt trong những dự án phim ảnh lớn.