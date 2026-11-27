(VTC News) -

Running Man Vietnam 2026: Về nhà là phiên bản điện ảnh khép lại hành trình của các thành viên Gia tộc R trong mùa 4. Gia tộc R của mùa này gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn và Quân A.P.

Bộ phim mở đầu bằng chuyến trở về bảo tàng ký ức, trước khi đưa các nghệ sĩ bước vào cuộc đua tìm kiếm người thừa kế với hàng loạt thử thách vận động, đấu trí. Bên cạnh những màn cạnh tranh, tình huống hài hước đặc trưng của chương trình, phiên bản điện ảnh khai thác câu chuyện về tình cảm gia đình, lòng biết ơn và sự trân trọng những người thân yêu.

Các thành viên của Running Man Vietnam mùa 4.

Tại buổi chiếu sớm, các thành viên của mùa 4 nhìn lại hành trình đồng hành, chia sẻ những kỷ niệm trong quá trình ghi hình và hé lộ các tình tiết ở chặng đua cuối cùng.

Ninh Dương Lan Ngọc khiến khán giả tò mò khi úp mở mình là quán quân thông qua chi tiết con bướm xuất hiện trên vai cô. Trước chia sẻ của Lan Ngọc, Quang Trung lại tỏ ra đầy hoài nghi khi cho rằng chương trình đã tính toán rất khéo léo, bởi nếu nữ diễn viên thực sự là quán quân thì ê-kíp khó có thể để lộ đáp án dễ dàng như vậy. Anh còn ví Running Man Vietnam vừa là món ăn tinh thần, vừa là món ăn thực tế, đồng thời tiết lộ đã nhịn đói suốt hai tuần để chờ ngày được “bới tô cơm” tại rạp.

Trong khi đó, Anh Tú Atus hài hước tiết lộ chiến thuật của mình là chấp nhận thất bại ở những chặng đua trước để chờ cơ hội lật ngược tình thế trong tập cuối.

Lan Ngọc úp mở mình là quán quân mùa 4.

Nhìn lại hành trình thay đổi bản thân sau chương trình, các thành viên khẳng định Trấn Thành vẫn là người anh cả, trụ cột của cả đoàn. Quang Tuấn cho biết anh đã nâng cấp đáng kể về chiến thuật sau khi tiếp thu góp ý từ khán giả. Khi được hỏi ai là người mạnh nhất gia tộc, anh không ngần ngại gọi tên Trấn Thành.

Quang Trung cũng có sự thay đổi khi không còn quá e ngại những thử thách đòi hỏi thể lực. Từ một thành viên từng tự nhận chỉ biết trốn chạy khi đối diện với trò chơi xé bảng tên, anh đã quyết tâm dốc sức hơn ở chặng cuối. Trong khi đó, Anh Tú Atus vẫn giữ phong cách tự tin, thường xuyên “gáy” và tung hứng cùng các thành viên. Quân A.P cũng ngày càng dạn dĩ, biết cách quăng miếng và không còn giữ hình ảnh cậu em út ngây thơ như trước.

Chia sẻ về những người đồng đội, nam ca sĩ cũng cho biết anh đặc biệt ấn tượng với thể lực của Liên Bỉnh Phát, đến mức phải chủ động tập luyện thêm. Anh cũng học được sự đúng giờ từ Trấn Thành, sự khéo léo và khả năng ghi nhớ chi tiết từ Quang Trung, đồng thời dành lời khen cho sự nhanh nhạy của Lan Ngọc và nét hài hước ngày càng rõ của Quang Tuấn.

Xuất hiện cùng ông xã Quân A.P, Lê Khanh cũng dành nhiều lời động viên. Cô nhận xét chồng ngày càng tiến bộ, tiết lộ từng tham gia một tập để cổ vũ tinh thần anh. Ở nhà, sự ủng hộ của Lê Khanh đến từ những điều giản dị như bóp vai và chuẩn bị những món ăn ngon cho chồng.

Sau những chia sẻ, các thành viên còn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Liên Bỉnh Phát, ngẫu hứng hát ca khúc Đi về nhà, tạo nên không khí gần gũi tại buổi hội ngộ.

Running Man Vietnam 2026 ghi nhận những thành tích nổi bật trên các nền tảng số. Chương trình thu hút hơn 2,5 tỷ tổng lượt xem trên các nền tảng số; cả 16 tập mùa 2026 đều nhanh chóng vượt mốc 10 triệu lượt xem trên YouTube.

Bản điện ảnh Running Man Vietnam 2026: Về nhà sẽ khởi chiếu tại hệ thống rạp CGV trên toàn quốc từ ngày 27/11.