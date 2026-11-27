(VTC News) -

Mối quan hệ giữa rapper Đen và ca sĩ Hoàng Thùy Linh bắt đầu thu hút sự chú ý của công chúng từ năm 2022, khi cả hai hợp tác trong MV Gieo quẻ. Sự kết hợp giữa màu sắc âm nhạc dân gian đương đại của Hoàng Thùy Linh và chất rap đặc trưng của Đen Vâu tạo nên một sản phẩm được đông đảo khán giả đón nhận.

Sau lần hợp tác này, hai nghệ sĩ tiếp tục có những lần đồng hành trong hoạt động nghệ thuật. Đen góp mặt tại Vietnamese Concert của Hoàng Thùy Linh năm 2023. Những lần đứng chung sân khấu, tương tác thoải mái và dành cho nhau những cử chỉ thân thiết khiến mối quan hệ giữa hai người trở thành chủ đề được bàn luận.

Đen và Hoàng Thuỳ Linh bén duyên từ âm nhạc.

Đầu năm 2023, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Hoàng Thùy Linh và Đen bí mật tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà nữ ca sĩ ở Tam Đảo, Phú Thọ. Thời điểm đó, đại diện truyền thông của Hoàng Thùy Linh phản hồi với báo chí rằng nữ ca sĩ khẳng định không có chuyện tổ chức lễ ăn hỏi như thông tin lan truyền.

Trong khi đó, Đen cũng từng chia sẻ rằng anh sẽ chủ động thông báo với khán giả về những chuyện vui trong cuộc sống khi cảm thấy đã suy nghĩ thấu đáo. Phát ngôn này tiếp tục khiến công chúng tò mò, dù nam rapper không trực tiếp xác nhận thông tin liên quan đến Hoàng Thùy Linh.

Liên tục xuất hiện tin đồn kết hôn, có con chung

Sau tin đồn làm lễ ăn hỏi, mối quan hệ giữa Đen và Hoàng Thùy Linh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý vào năm 2024. Tháng 8 năm đó, mạng xã hội lan truyền thông tin nữ ca sĩ sinh con đầu lòng, thậm chí có tin đồn cô và nam rapper đã có con song sinh.

Những hình ảnh được cho là ghi lại cảnh hai nghệ sĩ xuất hiện bên trẻ nhỏ tại một căn nhà ở Tam Đảo tiếp tục khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên, tính xác thực của những hình ảnh và thông tin liên quan không được xác nhận. Phía hai nghệ sĩ cũng không đưa ra thông báo chính thức về chuyện có con chung.

Cả hai vướng tin đồn kết hôn, có con chung.

Tháng 3/2025, khi trở lại với dự án phim tài liệu Chúng ta là người Việt Nam, Hoàng Thùy Linh được hỏi về những đồn đoán tình cảm. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi đang sống trong hạnh phúc, nhưng hãy để tôi giữ những điều riêng tư cho đúng thời điểm”.

Cũng trong năm 2025, khi được một em nhỏ hỏi về Hoàng Thùy Linh trong chương trình Việc tử tế, Đen nhận xét: “Đó là một nghệ sĩ tuyệt vời mà chú rất ngưỡng mộ”.

Đây là một trong những lần hiếm hoi nam rapper công khai nhắc đến Hoàng Thùy Linh khi được hỏi về cô. Thay vì bình luận về những tin đồn đời tư, Đen lựa chọn dành lời trân trọng cho đồng nghiệp.

Những lần xuất hiện bên nhau khiến khán giả chú ý

Dù khá kín tiếng, Đen và Hoàng Thùy Linh vẫn nhiều lần xuất hiện chung trong các hoạt động nghệ thuật và những dịp gặp gỡ bạn bè.

Tháng 8/2025, hai nghệ sĩ cùng biểu diễn ca khúc Vị nhà tại một đêm nhạc ở Hà Nội. Những khoảnh khắc tương tác trên sân khấu, ánh mắt và cử chỉ dành cho nhau tiếp tục được khán giả chia sẻ.

Đen và Hoàng Thuỳ Linh gây chú ý khi xuất hiện cùng nhau.

Đầu năm 2026, Hoàng Thùy Linh đăng tải hình ảnh chụp cùng Đen tại hậu trường chương trình Tết của VTV. Nữ ca sĩ viết chú thích “Vị nhà” kèm biểu tượng trái tim. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi cách lựa chọn từ ngữ được nhiều người cho là có ý nghĩa đặc biệt.

Gần nhất, chiều 26/11/2026, Đen xuất hiện tại sự kiện của Hoàng Thùy Linh. Hai nghệ sĩ ôm nhau thân thiết trước ống kính, sau đó cùng biểu diễn ca khúc Hầu quạt. Những cử chỉ tình cảm của họ khiến khán giả tiếp tục bàn luận về mối quan hệ này.

Đáng chú ý, khi ca sĩ Phạm Quỳnh Anh trêu chuyện cưới xin, Hoàng Thùy Linh bật cười, tỏ ra ngượng ngùng. Khoảnh khắc này càng khiến những đồn đoán về đời tư của hai nghệ sĩ được quan tâm.

Hoàng Thùy Linh sinh ngày 11/8/1988 tại Hà Nội. Cô tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, từng được khán giả biết đến qua vai diễn Vàng Anh trong phim truyền hình Nhật ký Vàng Anh.

Sau đó, Hoàng Thùy Linh chuyển hướng tập trung vào âm nhạc và từng bước khẳng định vị trí trong Vpop. Nữ ca sĩ gây chú ý với phong cách kết hợp nhạc điện tử và chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam qua các sản phẩm như Bánh trôi nước, Để Mị nói cho mà nghe, Tứ phủ, Kẻ cắp gặp bà già.

Hoàng Thuỳ Linh và Đen trong sự kiện diễn ra tối 26/11.

Năm 2019, album Hoàng tạo dấu ấn lớn, tiếp đó là album LINK (2022) với ca khúc See Tình lan tỏa tại nhiều quốc gia. Năm 2023, cô tổ chức Vietnamese Concert, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật.

Đen tên thật là Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Trước khi trở thành rapper được đông đảo khán giả biết đến, anh từng có 7 năm làm công nhân vệ sinh môi trường tại Hạ Long.

Đến với âm nhạc từ cộng đồng underground, Đen dần tạo dấu ấn bằng phong cách rap mộc mạc, ca từ giàu chất tự sự, khai thác những câu chuyện đời thường. Anh được khán giả yêu thích qua loạt ca khúc như Đưa nhau đi trốn, Lối nhỏ, Bài này chill phết, Hai triệu năm, Trốn tìm, Mang tiền về cho mẹ và Nấu ăn cho em.

Năm 2019, nam rapper tổ chức liveshow kỷ niệm 10 năm hoạt động âm nhạc, thu hút hàng nghìn khán giả. Bên cạnh nghệ thuật, Đen còn được chú ý bởi các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là dự án hỗ trợ trẻ em vùng cao.