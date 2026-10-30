Đổi mới sáng tạo để ‘Mũi tàu Cà Mau’ trở thành cực tăng trưởng năng động

(VTC News) -

Thông tin được Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đưa ra tại lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2026 (CamaUP’26) vào sáng 30/10, do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau tổ chức. Với chủ đề “Con nước mới”, Ngày hội kéo dài đến hết ngày 31/10 tại phường Bạc Liêu với nhiều sự kiện liên quan đến đổi mới, sáng tạo và công nghệ; chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2026.

Biến tiềm năng tài nguyên thành động lực phát triển

Theo ông Nguyễn Minh Luân, với Cà Mau, con nước là nhịp sống, là cách người dân hiểu thiên nhiên để vươn lên. “Con nước mới” đặt ra đòi hỏi lớn hơn sự thích ứng, đó là chủ động tạo giá trị mới bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Từ địa đầu phương Nam, chúng ta có thể mở con đường phát triển mới khi kết nối nguồn lực bản địa với tri thức và thị trường”, ông Luân kỳ vọng.

Từ cuộc thi khởi nghiệp bắt đầu năm 2019, qua các kỳ CamaUP đến nay, tỉnh Cà Mau ghi nhận gần 800 lượt ý tưởng, dự án tâm huyết. Riêng Cuộc thi khởi nghiệp Cà Mau năm 2026 (NEX 2026) có 132 ý tưởng, dự án có giá trị thực tiễn, có tính khả thi cao. Con số ấy cho thấy sức sáng tạo của cộng đồng.

“Nhưng sau cuộc thi, bao nhiêu ý tưởng thành sản phẩm có khách hàng, bao nhiêu dự án thành doanh nghiệp có khả năng lớn lên. Đó mới là thước đo thực chất của hệ sinh thái khởi nghiệp”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đặt vấn đề.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu khai mạc CamaUP’26.

Theo ông Nguyễn Minh Luân, Cà Mau có tôm, cua, rừng nước mặn, lợ; có tài nguyên biển rộng lớn, có năng lượng tái tạo dồi dào và có chiều sâu văn hóa mang đậm bản sắc phương Nam. Nhưng tài nguyên tự nó chưa tạo ra sức mạnh và giá trị.

Chính trí tuệ con người, tư duy đổi mới, năng lực tổ chức và khát vọng kiến tạo mới là những yếu tố biến tiềm năng tài nguyên thành động lực phát triển và sự thịnh vượng. Con tôm muốn bán được giá cao hơn cần giống tốt, kiểm soát dịch bệnh, dữ liệu nuôi, chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc.

Cánh rừng muốn tạo thêm sinh kế cần được gìn giữ cùng những sản phẩm, trải nghiệm có giá trị. Ở mỗi mắt xích đều có chỗ cho nghiên cứu, công nghệ và doanh nghiệp sáng tạo.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau nói rằng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình Đổi mới sáng tạo của tỉnh phải được cụ thể hóa bằng một chuỗi hành động xuyên suốt, từ xác định bài toán thực tiễn, nghiên cứu, thử nghiệm đến sản phẩm, hàng hóa đặc trưng, mang giá trị của một vùng đất. Để làm được điều đó, Cà Mau luôn xem trọng việc đầu tư phát triển hạ tầng, dịch vụ, huy động tối đa các nguồn lực, tạo cơ hội thử nghiệm, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, ra quyết định dựa trên dữ liệu trong quản trị.

“Mục tiêu cuối cùng là đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực để nâng cao năng suất, chất lượng, quy mô nền kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, để ‘Mũi tàu Cà Mau’ thực sự trở thành cực tăng trưởng năng động, tin cậy và hiệu quả”, ông Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan (giữa) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức “Vươn khơi”.

Để trở thành cực tăng trưởng mạnh từ vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, lãnh đạo tỉnh Cà Mau kỳ vọng với khả năng vượt trước, tầm ảnh hưởng và sự thành đạt của mình, các chuyên gia, doanh nghiệp sẽ hiến kế những mô hình mới, sáng tạo, độc đáo, bằng giải pháp mang tính ứng dụng cao.

Đặc biệt là tập trung vào 3 câu hỏi chính của Diễn đàn đổi mới sáng tạo. Đó là, Cà Mau cần chọn bài toán nào để bứt phá với những thế mạnh nổi trội về thủy sản, nông nghiệp, kinh tế biển, năng lượng, du lịch và công nghiệp văn hóa. Cà Mau cần cơ chế, chính sách nổi trội nào để tạo hành lang pháp lý khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển thực chất, giảm chi phí, rủi ro và ai sẽ là khách hàng đầu tiên, ai đầu tư và đưa sản phẩm ra thị trường, để dự án tốt không dừng ở các diễn đàn, cuộc thi.

Phát triển công nghệ xanh từ dấu ấn CamaUP

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News tại CamaUP’26, ông Huỳnh Công Tấn, Giám đốc Công ty TNHH Wesolife, cho biết từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp đã theo đuổi hành trình phát triển công nghệ xanh. Vì vậy, công ty đã tập trung nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ xử lý nước, điện hóa khử khuẩn và tự động hóa.

Ông Huỳnh Công Tấn trưng bày máy khử khuẩn từ muối, không dùng hóa chất tại CamaUP’26.

Ngay trong lần đầu tiên tham dự CamaUP, Wesolife đã đạt giải nhất Cuộc thi khởi nghiệp CamaUP 2022, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình nghiên cứu, phát triển công nghệ của doanh nghiệp. Từ những giải pháp điện hóa xử lý nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, Wesolife từng bước mở rộng nghiên cứu sang lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và vệ sinh môi trường.

“Máy tạo nước khử khuẩn HOCl tại chỗ từ muối, không dùng hóa chất là một trong những sản phẩm tiếp nối định hướng xanh, hướng đến việc ứng dụng công nghệ điện hóa để chủ động tạo dung dịch khử khuẩn, giảm phụ thuộc vào hóa chất đóng gói sẵn và thúc đẩy phương thức sản xuất bền vững”, ông Tấn chia sẻ.

Ngoài Wesolife, đến với CamaUP’26, tỉnh Cà Mau còn tiếp đón hơn 100 thương hiệu công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh với nhiều “giải pháp xanh”. Ngoài ra, CamaUP’26 còn có sự kiện Talkshare người trẻ và sáng tạo số, chung kết Liên hoan nghệ thuật sáng tạo và công nghệ…