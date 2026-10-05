Đội hình ra sân Việt Nam vs Malaysia: Đình Bắc dự bị

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam ra sân với đội hình tốt nhất trong thời điểm hiện tại. HLV Kim Sang-sik tiếp tục tin tưởng thủ thành Lê Giang Patrik. Người gác đền của CLB Công an TP.HCM thể hiện phong độ chói sáng trong những trận đấu vòng bảng. Bất chấp việc phải nén đau vào sân, Lê Giang vẫn xứng đáng với cơ hội của mình.

Trong khi đó, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh gặp chấn thương cơ nhưng vẫn tiếp tục đá chính sau khi vượt qua bài kiểm tra y tế. Anh chơi ở vị trí trung vệ giữa. Lê Ngọc Bảo đá trung vệ lệch trái còn Adou Minh đá trung vệ lệch phải. Cao Pendant Quang Vinh choi ở vị trí hậu vệ trái và cánh đối diện là Trương Tiến Anh.

Đình Bắc ngồi trên băng ghế dự bị.

Nguyễn Hoàng Đức và Lê Phạm Thành Long tái hợp ở khu trung tuyến. Đây là bộ đôi tiền vệ trung tâm tốt nhất ở thời điểm hiện tại của đội tuyển Việt Nam. Thành Long làm nhiệm vụ phòng ngự còn Hoàng Đức hỗ trợ nhiều hơn cho mặt trận tấn công.

Bất ngờ nhất đến từ vị trí của Đình Bắc khi anh ngồi dự bị cho Ngô Đăng Khoa. Nguyễn Hai Long đá tiền đạo trái, Đăng Khoa đá tiền đạo phải còn trung phong gọi tên Williams Minh Hoàng.

Không thể giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng Ba. Cả hai đều hướng đến một chiến thắng để khép lại giải đấu với kết quả tích cực.

Hai đội bước vào cuộc đối đầu này với những tổn thất đáng kể về lực lượng. Malaysia không còn sự phục vụ của đội trưởng Dion Cools, người rời đội sau chiến thắng 6-0 trước Singapore ở lượt cuối vòng bảng vì lý do gia đình. Trên hàng công, Faisal Halim cũng vắng mặt do chấn thương bắp chân.

Tuy nhiên, mục tiêu của cả hai đội đều là chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam muốn kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 với kết quả tốt nhất có thể.