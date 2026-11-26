(VTC News) -

Bên cạnh sức mạnh của những thương hiệu quen thuộc như CHIN-SU, Nam Ngư và Omachi, các ngành hàng và thị trường mới tiếp tục đóng góp vào kết quả kinh doanh.

Theo số liệu ước tính của Ban Điều hành, Masan Consumer ghi nhận doanh thu 27.249 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm 2026, tăng 13% so với cùng kỳ và bám sát kế hoạch kinh doanh cả năm.

Phát triển các sản phẩm cao cấp và gia tăng thị phần là hai động lực chính, đóng góp khoảng 75% mức tăng trưởng của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc nâng cao hiệu quả phân phối, phát triển sản phẩm mới và mở rộng kinh doanh quốc tế tiếp tục tạo thêm cơ hội tăng trưởng.

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Các thương hiệu chủ lực tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng

Trong 10 tháng đầu năm, doanh thu ngành hàng thực phẩm tiện lợi của Masan Consumer tăng 21% so với cùng kỳ, với đóng góp tích cực từ Omachi.

Từ các sản phẩm mì ăn liền cao cấp, Omachi từng bước mở rộng danh mục nhằm đáp ứng nhu cầu về những bữa ăn nhanh, tiện lợi và đa dạng hơn. Việc phát triển sản phẩm theo nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng cũng mở ra thêm cơ hội tăng trưởng cho thương hiệu.

CHIN-SU tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai chữ số, đạt 14,2%. Với danh mục đa dạng từ nước mắm, tương ớt đến các sản phẩm gia vị, thương hiệu ngày càng đáp ứng nhiều nhu cầu chế biến và thưởng thức món ăn trong các gia đình Việt.

Trong khi đó, Nam Ngư ghi nhận mức tăng trưởng 19,2% và duy trì thị phần ở mức quý III. Ngành hàng đồ uống đóng chai tăng 8,2%, tiếp nối đà phục hồi từ quý II.

Kết quả kinh doanh của các thương hiệu chủ lực cho thấy Masan Consumer vẫn còn cơ hội tăng trưởng từ những ngành hàng đã có quy mô lớn, thông qua đổi mới sản phẩm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

Trước áp lực chi phí đầu vào gia tăng và xu hướng chi tiêu thận trọng hơn của người tiêu dùng, Masan Consumer tiếp tục chú trọng hiệu quả lợi nhuận.

Việc điều chỉnh giá bán từ đầu quý IV ở hai ngành hàng đồ uống đóng chai và thực phẩm tiện lợi phần nào ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ. Tuy nhiên, biên lợi nhuận trong tháng 10 vẫn duy trì ở mức của 9 tháng đầu năm, trong khi việc điều chỉnh giá bán góp phần hỗ trợ biên lợi nhuận trong quý IV. Doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng và bám sát kế hoạch năm 2026.

Đưa thêm sản phẩm đến từng điểm bán

Bên cạnh phát triển thương hiệu, Masan Consumer đang tập trung nâng cao hiệu quả của mạng lưới phân phối, giúp nhiều sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Trong quý III/2026, số điểm bán kinh doanh từ sáu ngành hàng trở lên của Masan Consumer tăng từ khoảng 43.000 lên 57.000, tương đương mức tăng gần 33%.

Thông qua mô hình Retail Supreme, doanh nghiệp hướng đến việc hiểu rõ hơn nhu cầu của người tiêu dùng và đặc điểm kinh doanh tại từng cửa hàng, từ đó cung cấp danh mục sản phẩm phù hợp hơn với từng điểm bán. Thay vì chỉ tập trung mở rộng số lượng cửa hàng phân phối, Masan Consumer còn chú trọng đưa thêm sản phẩm và ngành hàng đến mạng lưới hiện hữu.

Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp khai thác tốt hơn sức mạnh của các thương hiệu, đồng thời tạo điều kiện để các cửa hàng tiếp cận danh mục sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhu cầu mua sắm của người dân.

Mở rộng cơ hội từ ngành hàng và thị trường mới

Bên cạnh các thương hiệu chủ lực, những ngành hàng và thị trường mới đang bổ sung thêm động lực tăng trưởng cho Masan Consumer.

Trong tháng 10, thương hiệu BUPNON ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 30% so với cùng kỳ sau khi tái ra mắt vào tháng 8, mở ra cơ hội từ những xu hướng và nhu cầu tiêu dùng đồ uống mới. Ngành hàng chăm sóc cá nhân và gia đình tăng trưởng 17,3%, đồng thời ưu tiên hiệu quả lợi nhuận trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng.

Hoạt động kinh doanh quốc tế cũng tiếp tục tăng trưởng 14,9%, góp phần mở rộng thị trường cho các thương hiệu tiêu dùng Việt Nam.

Thông qua chiến lược Go Global, Masan Consumer tiếp tục đưa những thương hiệu như CHIN-SU, Nam Ngư và Omachi đến với người tiêu dùng quốc tế, mở rộng cơ hội tăng trưởng bên ngoài thị trường nội địa.