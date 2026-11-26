(VTC News) -

Trước nguy cơ nắng nóng kéo dài và nhu cầu điện tiếp tục tăng, EVNHCMC đang triển khai đồng bộ các giải pháp đầu tư lưới điện, tối ưu vận hành và điều chỉnh phụ tải nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho Thành phố.

Sau khi tiếp nhận quản lý hệ thống điện tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây từ ngày 1/7/2025, phạm vi quản lý của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) mở rộng lên hơn 6.700km², quy mô lưới điện tăng hơn 3,2 lần. Tổng công ty hiện cung cấp điện cho gần 4 triệu khách hàng, với sản lượng điện thương phẩm khoảng 60 tỷ kWh mỗi năm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Niño được dự báo tiếp tục duy trì và có xu hướng mạnh dần. Xác suất xuất hiện El Niño rất mạnh có thể lên tới 63% trong giai đoạn tháng 11/2026 đến tháng 1/2027. Nắng nóng tại Nam Bộ có thể bắt đầu từ đầu tháng 3/2027, với số ngày nắng nóng trong nửa đầu năm cao hơn trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm 2026.

Trong khi đó, nhu cầu điện tại TP.HCM tiếp tục tăng theo tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2022-2026, công suất phụ tải cực đại tăng bình quân khoảng 5,4%/năm. Riêng năm 2026, công suất cực đại đạt 9.668MW, tăng 6,06% so với năm trước.

Trên cơ sở đó, EVNHCMC xây dựng hai kịch bản phụ tải mùa khô 2027. Theo kịch bản cơ sở, công suất cực đại dự kiến đạt 10.296MW, tăng 6,5%; trong kịch bản tăng trưởng cao, con số này có thể lên tới 10.743MW, tăng 11,11% so với năm 2026. Dự báo này đặt ra áp lực lớn đối với năng lực cung ứng và vận hành hệ thống điện, nhất là trong những đợt nắng nóng kéo dài.

Đẩy nhanh đầu tư, tối ưu vận hành lưới điện

Để chủ động đáp ứng nhu cầu phụ tải, EVNHCMC đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng lưới điện, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai. Ưu tiên là những công trình có khả năng bổ sung năng lực truyền tải, giải tỏa công suất và tăng tính linh hoạt của lưới điện trước mùa cao điểm.

Song song đó, Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP.HCM thường xuyên rà soát, cập nhật công suất khả dụng được phân bổ từ Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), làm cơ sở đề xuất phương thức vận hành phù hợp với tình hình thực tế.

EVNHCMC cũng phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam tối ưu vận hành lưới điện 110kV và 220kV trên địa bàn, nhằm khai thác hiệu quả năng lực truyền tải, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục.

Điều chỉnh phụ tải, tăng hiệu quả tiết kiệm điện

Bên cạnh giải pháp về hạ tầng và vận hành, EVNHCMC tiếp tục phối hợp vận động khách hàng tham gia chương trình dịch chuyển phụ tải, điều chỉnh phụ tải (DSM), khuyến khích doanh nghiệp bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm khi có điều kiện.

Công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cũng được đẩy mạnh đối với khách hàng sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình. Đây là giải pháp góp phần giảm công suất đỉnh, hạn chế áp lực cho hệ thống trong những thời điểm nhu cầu điện tăng cao.

Trong trường hợp cần thiết, Tổng công ty tính đến phương án huy động máy phát diesel để bổ sung công suất, sản lượng khi hệ thống có nguy cơ thiếu hụt.

Với quy mô phụ tải dự báo có thể vượt 10.700MW, việc chuẩn bị sớm các phương án đầu tư, điều độ và quản lý nhu cầu sử dụng điện có ý nghĩa quan trọng. Sự phối hợp đồng bộ giữa ngành điện, chính quyền, doanh nghiệp và người dân sẽ góp phần bảo đảm hệ thống điện TP.HCM vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô năm 2027.