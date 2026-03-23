Doanh nhân ở Tây Ninh 'ẵm' giải độc đắc hơn 114 tỷ đồng

Tối 23/3, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) - Bộ Tài chính cho biết, đơn vị này đã trao giải độc đắc sản phẩm Power 6/55 kỳ quay 1.315 trị giá hơn 114 tỷ đồng cho anh N.M.T (ngụ tỉnh Tây Ninh).

Anh T. nhận giải thưởng hơn 114 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Anh T. chia sẻ, anh đang sinh sống và kinh doanh tự do tại Tây Ninh. Anh thường sử dụng thuê bao Vinaphone của mình để mua vé số trên ứng dụng Vietlott SMS. Mỗi ngày, anh T. mua khoảng 3 dãy số để cầu may và chủ yếu lựa chọn xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55 do có giá trị giải thưởng lớn.

Theo anh T, bộ số dự thưởng của anh đều do hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên, đây cũng là cách chơi anh duy trì trong suốt thời gian qua.

Vé trúng thưởng của anh T. (Ảnh: Đại Việt)

“Tôi đang làm việc nhà thì nhận được tin nhắn trúng thưởng. Tôi vào kiểm tra nhiều lần trên ứng dụng Vietlott SMS thì mới tin rằng mình là người may mắn trúng thưởng”, anh T. nói.

Ngay sau khi biết mình trúng thưởng, anh T. đã chia sẻ thông tin với gia đình và tất cả mọi người đều bất ngờ, vui mừng. Theo quy định, anh T. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Tây Ninh với số tiền là hơn 11,4 tỷ đồng (10% giải độc đắc) và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Cũng theo anh T., anh sẽ sử dụng số tiền trúng thưởng để tiếp tục phát triển công việc kinh doanh của mình. Số tiền còn lại, anh sẽ sử dụng để chăm lo cho gia đình, đặc biệt là lo cho con cái ăn học đàng hoàng.

Tại lễ trao giải, anh T. đã ủng hộ Quỹ Tâm Tài Việt 1 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Anh T. đã ủng hộ Quỹ Tâm Tài Việt 1 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Trước đó, vào ngày 11/3, Vietlott đã trao giải độc đắc sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay 1.477 trị giá hơn 35 tỷ đồng cho ông N.V.H (ngụ TP.HCM).

Ông H. là người may mắn khi mua 3 bộ số tại một điểm bán hàng ở phường Tân Uyên, TP.HCM, trong đó 1 bộ số đã trúng giải độc đắc. Bộ số mang lại vận may cho ông là: 02-04-08-15-17-28.

Ông H. cho biết mình đã nghỉ hưu. Hàng ngày, ông thường mua vé số, chơi cờ tướng và chăm sóc cây cảnh để giải trí. Bộ số trúng thưởng là dãy số ông đặc biệt yêu thích, được tạo từ ngày tháng năm sinh của cháu nội và ngày sinh của chính ông.

"Không ngờ chính thói quen mua bộ số ngày sinh nhật lại mang đến cho tôi giải thưởng quá lớn”, ông H. nói.