Tối 20/1, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) - Bộ Tài chính cho biết, giải độc đắc "khủng" trị giá hơn 257 tỷ đồng đã có vé trúng thưởng. Tấm vé may mắn trúng độc đắc của sản phẩm Power 6/55 có bộ số gồm: 04-20-26-28-37-41.

Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân tấm vé sẽ thực lĩnh hơn 231 tỷ đồng tỷ đồng. Giải Jackpot 2 trị giá hơn 18,5 tỷ đồng không có vé trúng.

Một vé trúng độc đắc Vietlott hơn 257 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Trước đó, ngày 16/1, Vietlott đã trao giải độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 kỳ quay 392 trị giá hơn 20 tỷ đồng cho anh N.H.T.

Anh T. là thanh niên Gen Z quê ở Cao Bằng và sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Anh T. là chủ thuê bao Viettel đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại (Vietlott SMS) và đăng ký nơi dự thưởng là tỉnh Cao Bằng.

Anh T. cho biết, anh thường chơi các xổ số có giá trị giải thưởng lớn như Mega 6/45, Power 6/55 hoặc Lotto 5/35. Anh T. thường mua khoảng 2 – 3 dãy số/lần.

“Trước đó, tôi đã trúng các giải nhỏ. Do đó, khi thấy giá trị giải độc đắc của Lotto 5/35 đã vượt 12 tỷ đồng và không có người trúng thưởng thì tôi đã mua nhiều hơn để có cơ hội trúng thưởng. Các dãy số tôi mua đều là chọn ngẫu hứng”, anh T. nói.

Anh T. làm việc tại TP.HCM trúng độc đắc sản phẩm Lotto 5/35 trị giá hơn 20 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Theo anh T., khi nhận được tin nhắn thông báo trúng giải độc đắc, anh rất bất ngờ xen lẫn vui mừng vì bản thân quá may mắn. Anh sẽ tiếp tục đi làm và có kế hoạch sử dụng số tiền hợp lý.

Tại lễ trao thưởng, anh T. đã trao tặng 500 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh T. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Cao Bằng, với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng (10% giá trị trúng thưởng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.