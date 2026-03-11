Lấy ngày sinh cháu nội chơi Vietlott, người đàn ông trúng hơn 35 tỷ đồng

Ngày 11/3, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) – Bộ Tài chính đã trao giải độc đắc sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay 1.477 trị giá hơn 35 tỷ đồng cho ông N.V.H (ngụ TP.HCM).
Ông H. là người may mắn khi mua 3 bộ số tại một điểm bán hàng ở phường Tân Uyên, TP.HCM, trong đó 1 bộ số đã trúng giải độc đắc. Bộ số mang lại vận may cho ông là: 02-04-08-15-17-28.
Ông H. cho biết mình đã nghỉ hưu. Hàng ngày, ông thường mua vé số, chơi cờ tướng và chăm sóc cây cảnh để giải trí. Bộ số trúng thưởng là dãy số ông đặc biệt yêu thích, được tạo từ ngày tháng năm sinh của cháu nội và ngày sinh của chính ông.
"Không ngờ chính thói quen mua bộ số ngày sinh nhật lại mang đến cho tôi giải thưởng quá lớn”, ông H. nói.
Tại buổi trao thưởng, con dâu của ông H. chia sẻ, khi bố chồng của chị báo đã trúng độc đắc thì cả nhà không ai tin. Tuy nhiên, khi dò vé trên website chính thức của Vietlott thì mới ngỡ ngàng vì trúng độc đắc.
Theo ông H, ông sẽ sử dụng số tiền để hỗ trợ các con, lo cho cuộc sống gia đình và thực hiện các hoạt động từ thiện.
Cũng theo quy định, ông H. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé là TP.HCM, với tổng giá trị hơn 3,5 tỷ đồng (10% giá trị Jackpot) và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.
Vào tối 5/3, giải độc đắc "khủng" trị giá gần 115 tỷ đồng của sản phẩm Power 6/55 cũng đã có vé trúng thưởng. Tấm vé may mắn trúng độc đắc có bộ số gồm: 14-16-35-38-43-51. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân tấm vé sẽ thực lĩnh hơn 103 tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 9/2, Vietlott cũng trao giải độc đắc của sản phẩm Mega 6/45 trị giá hơn 42,4 tỷ đồng cho ông N.Q.C. (ngụ TP.HCM). Ông C. mua tấm vé may mắn tại điểm bán vé số trên đường Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM.
Ông C. cho biết thường xuyên mua vé số để cầu may; mỗi lần mua từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng. Hai sản phẩm ông thường xuyên lựa chọn là Mega 6/45 và Power 6/55. Chủ nhân giải thưởng hơn 42 tỷ đồng chia sẻ, ông không buồn bực hay cay cú trong những lần mua vé mà không trúng thưởng bởi chỉ xem đây là một hình thức giải trí.
Theo quy định, ông C. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là TP.HCM, với tổng giá trị hơn 4,2 tỷ đồng (10% giá trị) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.
