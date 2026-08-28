Doanh nhân Mai Hữu Tín: Điều hành doanh nghiệp giỏi là yêu nước thiết thực nhất

(VTC News) -

“Lịch sử sẽ không nhớ một thế hệ doanh nhân vì họ đã sở hữu những doanh nghiệp gì, mà lịch sử chỉ nhớ họ đã để lại cho quốc gia những doanh nghiệp như thế nào”,doanh nhân Mai Hữu Tín mở đầu chia sẻ khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 tại đại hội lần thứ nhất của Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM sau sáp nhập.

Với ông, di sản mà doanh nghiệp để lại cho quốc gia là một doanh nghiệp tồn tại lâu dài tạo việc làm cho nhiều thế hệ, đóng góp ngân sách, đào tạo người lao động, nuôi dưỡng doanh nhân, tạo ra thương hiệu mà người Việt có thể tự hào.

Yêu nước bằng những công việc làm hàng ngày

Ông Mai Hữu Tín là Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp TP.HCM đầu tiên sau hợp nhất.

Ông Tín nói xã hội trao cho doanh nhân những quyền rất lớn, bao gồm quyền tập hợp con người, quyền huy động nguồn lực, quyền biến ý tưởng thành sản phẩm, biến tri thức thành năng suất, biến khát vọng thành những doanh nghiệp có thể thay đổi cuộc sống của hàng chục, hàng trăm, và thậm chí là hàng trăm nghìn con người.

Không phải ai trong xã hội cũng có cơ hội ấy, và cơ hội luôn đi cùng một sự ủy thác. Doanh nhân sử dụng thời gian của người lao động, niềm tin của khách hàng, đồng vốn của cổ đông, cơ sở hạ tầng mà đất nước đã đầu tư, tri thức mà nhiều thế hệ gầy dựng, và môi trường hòa bình, ổn định mà biết bao thế hệ người Việt đã đánh đổi để có được.

Trách nhiệm lớn nhất của doanh nhân là làm cho những nguồn lực ấy sinh sôi nhiều hơn, chứ không ít đi. Vì vậy, điều hành doanh nghiệp không chỉ là quyền của doanh chủ mà còn là trách nhiệm của người được xã hội ủy thác.

“Nhiều đồng nghiệp hỏi tôi doanh nhân thể hiện lòng yêu nước bằng cách nào. Câu trả lời không nằm ở những điều quá lớn lao.

Lòng yêu nước của doanh nhân được thể hiện ngay trong công việc hằng ngày. Là tạo thêm việc làm, trả cho người lao động với mức tốt hơn; xây dựng một môi trường làm việc tử tế hơn, là đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, là làm ra những sản phẩm đủ tốt, để người Việt Nam tự hào và người tiêu dùng thế giới lựa chọn.

Mỗi doanh nghiệp tốt hơn thì đất nước mạnh hơn. Điều hành doanh nghiệp giỏi, theo tôi, là một trong những cách yêu nước thiết thực nhất”, ông Mai Hữu Tín nói.

Doanh nhân Mai Hữu Tín có hơn 50 năm gắn bó với võ thuật, giữ cương vị Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới.

Nhưng theo ông, chưa bao giờ trách nhiệm ấy lại lớn như hôm nay. Thế hệ doanh nhân hôm nay đang nhận một sự ủy thác khác, lớn hơn, là sự ủy thác của lịch sử.

Lịch sử trao cho những thế hệ khác nhau những cơ hội khác nhau. Có những thế hệ được trao sứ mệnh giành độc lập. Có những thế hệ được trao sứ mệnh tái thiết đất nước. Còn thế hệ doanh nhân ngày nay được trao một khoảng thời gian vô cùng đặc biệt, là những năm cuối cùng của cơ cấu dân số vàng. Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có một lực lượng lao động vừa đông, vừa trẻ, vừa năng động và cũng đầy khát vọng đến như vậy.

Nhưng lịch sử không bao giờ chờ đợi. Ở châu Á, Nhật Bản đã đi qua giai đoạn ấy, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng đang đi qua. Một khi dân số đã già hóa, sẽ không có cách nào quay ngược đồng hồ. Thế hệ doanh nhân hôm nay có lẽ là thế hệ cuối cùng được xây dựng doanh nghiệp trong điều kiện thuận lợi nhất về nguồn nhân lực của đất nước.

Theo ông Tín, chỉ khoảng 15 năm nữa, lịch sử sẽ đặt cho thế hệ doanh nhân một câu hỏi rất giản dị: Các anh, các chị đã làm gì với khoảng thời gian ấy? Và ông mong câu trả lời sẽ là: Chúng tôi đã không để nó trôi qua lãng phí.

Nhiều doanh nhân không còn thức dậy mỗi sáng chỉ để kiếm tiền

Sau sáp nhập, cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM là cộng đồng doanh nghiệp lớn nhất nước. Và doanh nghiệp TP.HCM không chỉ đại diện cho một địa phương, mà đang mang một trách nhiệm có ý nghĩa quốc gia.

Ông Tín cho rằng nếu 300.000 doanh nghiệp đang hoạt động của TP.HCM cùng nâng năng suất thêm một chút, cùng quản trị tốt hơn một chút, cùng đầu tư cho công nghệ nhiều hơn một chút, cùng đào tạo con người tốt hơn một chút, cùng đổi mới sáng tạo nhiều hơn một chút, thì điều thay đổi sẽ không chỉ là từng doanh nghiệp. Điều thay đổi sẽ là năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế Việt Nam.

Công ty CP đầu tư U&I do doanh nhân Mai Hữu Tín thành lập hiện phát triển thành hệ sinh thái với 81 công ty con.

Vì vậy, nhiệm vụ của Liên đoàn doanh nghiệp TP.HCM không chỉ là kết nối, mà là khơi dậy trong mỗi doanh nhân ý thức về vai trò của mình đối với tương lai của đất nước.

“Rất nhiều doanh nhân mà tôi biết không còn thức dậy mỗi sáng chỉ để kiếm thêm tiền. Điều khiến họ tiếp tục làm việc không chỉ là lợi nhuận, mà là niềm vui khi thấy doanh nghiệp trưởng thành, thấy người lao động có cuộc sống tốt hơn, sản phẩm Việt Nam được thị trường thế giới đón nhận, thấy đất nước mình phát triển nhanh hơn vì những đóng góp nhỏ của chính doanh nghiệp mình”, ông Mai Hữu Tín chia sẻ.

Nhiệm vụ của cộng đồng doanh nghiệp Thành phố vì vậy là cùng thành phố thực hiện được những thay đổi đột phá và tăng trưởng thật mạnh mẽ trong giai đoạn đặc biệt này của lịch sử hiện nay.

Để đến khi các doanh nhân thế hệ này trao lại doanh nghiệp cho thế hệ kế tiếp, thì điều đáng tự hào nhất sẽ không phải là doanh nghiệp của họ từng lớn đến đâu. Cũng không phải tài sản của họ từng nhiều đến mức nào.

Mà đáng tự hào nhất là việc các thế hệ doanh nghiệp đi trước có thể bình thản nói với con cháu mình, họ không đứng ngoài trong thời khắc thiêng liêng của đất nước, đã cùng góp phần tạo nên một Việt Nam thịnh vượng hơn và đáng sống hơn.

Liên đoàn doanh nghiệp TP.HCM tiền thân là Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM (HUBA). Sau hợp nhất, tại đại hội đầu tiên ngày 27/8, tên gọi mới được thay thế, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của cộng đồng doanh nghiệp, phù hợp với quy mô, phạm vi tập hợp và vai trò đại diện rộng lớn của tổ chức.