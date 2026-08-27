Chủ tịch TP.HCM muốn doanh nghiệp cùng chính quyền trả lời ‘phải sửa gì, làm gì’

(VTC News) -

Nội dung này được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nêu ra tại Đại hội Đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, chiều 27/8.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Thành phố đang đứng trước một vận hội chưa từng có. Thành phố có không gian phát triển được mở rộng sau hợp nhất TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Dư địa mới rộng lớn hơn, vị thế mới lớn mạnh hơn và hội tụ lợi thế nổi trội về công nghiệp, logistics, năng lượng, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực.

Cùng với đó, Luật phát triển đô thị chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10, là nền tảng pháp lý quan trọng để TP. HCM phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chia sẻ với các doanh nghiệp tại đại hội đầu tiên của cộng đồng gần 500.000 doanh nghiệp TP.HCM.

7 tháng đầu năm 2026 với kết quả tăng trưởng kinh tế nổi bật, thu ngân sách gần 580.000 tỷ đồng, thu hút FDI đạt 9,8 tỷ USD.

Nhưng theo ông Được, Thành phố phải thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn đang hiện hữu, khi 7 tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường khá cao. Có đến 7.483 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể; 31.321 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

Bối cảnh thế giới và tình hình kinh tế trong nước đang đặt ra nhiều thách thức. Trong khi mục tiêu của Thành phố là tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030; phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.

“Tôi nói điều này để chúng ta hiểu rằng, phía trước không có chỗ cho sự tự bằng lòng, ở cả phía chính quyền lẫn phía doanh nghiệp”, ông Được nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM đặt hàng cộng đồng doanh nghiệp Thành phố tập trung vào 4 nhiệm vụ có tính chiến lược. Đầu tiên là doanh nghiệp phải chuyển tâm thế từ “phản ánh chính sách” sang “cùng đồng hành kiến tạo và thực thi chính sách”.

Để làm việc này, Hiệp hội doanh nghiệp thành lập tổ/nhóm chuyên gia, doanh nhân và các hiệp hội ngành hàng, cùng tham gia vào quá trình xây dựng chính sách của Thành phố, cùng phản biện bằng dữ liệu, bằng chi phí thực tế, bằng kinh nghiệm thị trường.

“Trong thời gian tới, tôi mong muốn doanh nghiệp không chỉ nói “đang khó ở đâu”, mà cùng chính quyền trả lời “phải sửa gì, làm gì và làm như thế nào để doanh nghiệp phát triển nhanh hơn. Thành phố cam kết mở rộng cơ chế tham vấn, để doanh nghiệp thực sự trở thành một chủ thể tham gia kiến tạo chính sách, chứ không chỉ là thụ động chịu tác động của chính sách”, ông Được khẳng định.

Doanh nhân Mai Hữu Tín làm Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp TP.HCM.

Nhiệm vụ thứ hai là lấy liên kết để tạo sức mạnh của TP.HCM mới. Doanh nghiệp cần tư duy phải thông suốt bỏ tư duy cục bộ địa phương, “quyền anh quyền tôi”. Bởi hợp nhất 3 địa phương không chỉ là phép cộng số học thuần túy, mà phải là phép nhân giá trị.

Ba là, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh phải trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của cộng đồng doanh nghiệp Thành phố. Chủ tịch TP.HCM yêu cầu các doanh nghiệp phải tổ chức thành một mạng lưới chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi, để doanh nghiệp đi trước hỗ trợ doanh nghiệp đi sau; doanh nghiệp lớn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ. Cả cộng đồng cùng chuyển đổi sẽ tạo thành bước tiến của nền kinh tế Thành phố.

Nhiệm vụ thứ 4 là đồng hành xây dựng Thành phố phát triển nhanh, bền vững và nghĩa tình. Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ với doanh nghiệp mục tiêu tăng trưởng rất quan trọng, nhưng trên hết là vì cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân.

“TP.HCM có truyền thống rất đáng tự hào là năng động trong phát triển và nghĩa tình trong cuộc sống. Trong những thời điểm khó khăn nhất, cộng đồng doanh nghiệp luôn là một trong những lực lượng đi đầu trong công tác an sinh xã hội. Doanh nghiệp không chỉ tạo ra của cải, việc làm và làm giàu cho xã hội, mà còn mở ra cơ hội, niềm tin và hy vọng cho những trẻ em cơ nhỡ, gia đình khó khăn.

Chúng ta hãy cùng nhau làm cho Thành phố không chỉ giàu hơn, mà còn nhân văn hơn; không chỉ hiện đại hơn, mà còn nghĩa tình hơn”, Chủ tịch Nguyễn Văn Được gửi gắm với doanh nghiệp.

Cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM là lực lượng đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của Thành phố.

TP.HCM sẽ nghiên cứu thiết lập mô hình “một đầu mối, một quy trình, một thời hạn”; lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ; không để những vấn đề thuộc thẩm quyền chính quyền kéo dài, làm mất cơ hội đầu tư của doanh nghiệp.

Trong đó, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công.

Thành phố cam kết duy trì đối thoại thực chất, trực tiếp và đúng thẩm quyền. Từng kiến nghị của doanh nghiệp phải có địa chỉ trả lời, có người chịu trách nhiệm và có thời hạn giải quyết. Chính quyền Thành phố cam kết lắng nghe thật, giải quyết thật và đồng hành thật cùng doanh nghiệp.