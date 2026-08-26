Vitafoods Asia 2026 có hơn 800 doanh nghiệp tham gia

(VTC News) -

Vitafoods Asia sẽ trở lại vào năm 2026 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo ban tổ chức, sự kiện có tổng diện tích trưng bày lên đến 20.000m² với sự góp mặt của hơn 800 doanh nghiệp. Vitafoods Asia 2026 ghi nhận mức tăng trưởng hơn 30% về quy mô so với năm 2025. Sự kiện sẽ tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC- Bangkok, Thái Lan) từ ngày 2-4/9.

Năm nay, Vitafoods Asia sẽ chào đón thêm hai khu gian hàng mới đến từ Australia và New Zealand, đồng thời giới thiệu những đổi mới nổi bật từ hai thị trường này trong lĩnh vực thực phẩm tốt cho sức khỏe (nutraceutical) và thực phẩm chức năng.

Vitafoods Asia 2026 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. (Ảnh: Đ.V)

Chủ đề xuyên suốt của Vitafoods Asia 2026 là “Xu hướng dinh dưỡng cho mọi thế hệ”, tập trung vào việc định hình lại cách chúng ta nhìn nhận sức khỏe và chất lượng cuộc sống ở mọi giai đoạn của vòng đời.

Bà Lakkana Chuvichien, Quản lý sự kiện của Informa Markets chia sẻ, Vitafoods Asia 2026 sẽ góp phần định hình tương lai của sức khỏe và chất lượng cuộc sống thông qua việc ứng dụng khoa học tiên tiến, nguyên liệu tự nhiên và công nghệ dinh dưỡng cá nhân hóa.

“Với chủ đề ‘Nutraceuticals Trends Across Generations’, chúng tôi hướng đến một thế giới không chỉ sống lâu hơn mà còn khỏe mạnh và phát triển tốt ở mọi giai đoạn của cuộc đời. Năm nay, sự kiện được mở rộng 30% về quy mô và trở thành một nền tảng toàn cầu để khám phá những giải pháp đổi mới, đáp ứng nhu cầu sức khỏe riêng biệt của từng thế hệ”, bà Lakkana Chuvichien nói.

Vitafoods Asia tiếp tục khẳng định vị thế là nền tảng hàng đầu dành cho các chuyên gia trong ngành nutraceutical, thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ sung, mang đến không gian để cộng đồng ngành kết nối, hợp tác và cập nhật những xu hướng, công nghệ và đổi mới mới nhất.