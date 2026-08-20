Đoàn Văn Hậu giành lại suất chính, thể hiện đẳng cấp trước Malaysia

Sau quãng thời gian dài phải điều trị chấn thương và không thường xuyên được đá chính, Đoàn Văn Hậu trở lại đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia tối 19/8. Trên sân Mỹ Đình, hậu vệ quê Thái Bình chơi chắc chắn, tham gia hiệu quả cả phòng ngự lẫn tấn công, góp phần vào chiến thắng 2-0 của đội chủ nhà.
Việc Văn Hậu có tên trong đội hình chính là một trong những điểm đáng chú ý trong cách bố trí nhân sự của HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thực hiện 5 thay đổi so với trận lượt đi, trong đó có việc đưa Văn Hậu trở lại hàng thủ. Cầu thủ sinh năm 1999 được xếp đá lệch trái trong hệ thống 3 trung vệ.
Đây là cơ hội đáng kể với Văn Hậu sau thời gian dài gặp vấn đề với chấn thương gót Achilles. Anh từng phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài để điều trị và mới trở lại đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Trong những trận trước đó, Văn Hậu chưa có nhiều cơ hội đá chính.
Trước Malaysia, hậu vệ này nhanh chóng cho thấy giá trị ở những tình huống đòi hỏi khả năng tranh chấp và không chiến. Với chiều cao cùng khả năng chọn vị trí, Văn Hậu thường đứng ở khu vực phía sau Tuấn Tài để hỗ trợ phòng ngự khi đồng đội dâng cao.
Ở mặt trận tấn công, Văn Hậu cũng tạo ra một cơ hội đáng chú ý. Từ quả phạt góc của Tiến Anh, anh bật cao đánh đầu về phía góc xa, buộc thủ môn Malaysia phải bay người cản phá. Tình huống này cho thấy khả năng không chiến của Văn Hậu vẫn là một phương án đáng chú ý của tuyển Việt Nam trong các pha bóng cố định.
Trong thế trận được đội chủ nhà kiểm soát tốt, hàng thủ Việt Nam không phải đối mặt quá nhiều tình huống nguy hiểm. Malaysia cố gắng đẩy cao đội hình sau giờ nghỉ nhưng gặp khó trong việc tiếp cận vòng cấm. Văn Hậu chơi tập trung, chủ động trong những pha tranh chấp và hỗ trợ các đồng đội bên cánh trái.
Nếu ở trận lượt đi tại Kuala Lumpur, Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước sức ép của Malaysia, màn tái đấu tại Mỹ Đình diễn ra theo chiều hướng khác. Đội chủ nhà tạo được nhiều cơ hội hơn và liên tục đặt hàng thủ đối phương vào thế chống đỡ.
Theo thống kê trận đấu, Việt Nam tung ra số cú dứt điểm vượt trội so với Malaysia, dù thời lượng kiểm soát bóng không nhỉnh hơn đối thủ.
Phải đến hiệp 2, bàn thắng mới xuất hiện. Nguyễn Xuân Son được tung vào sân và nhanh chóng tạo khác biệt với cú đúp, giúp tuyển Việt Nam thắng 2-0. Kết quả này đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik vào chung kết ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận.
Xuân Son là người quyết định trận đấu bằng những bàn thắng, nhưng Văn Hậu cũng có lý do để hài lòng với lần trở lại đội hình chính. Sau thời gian dài phải điều trị chấn thương, anh đã chơi gần 80 phút và cho thấy khả năng đáp ứng yêu cầu khi được bố trí trong hàng thủ ba người.
Văn Hậu rời sân ở phút 79. Trận đấu với Malaysia chưa thể khẳng định anh đã trở lại vị trí chính thức trong đội hình tuyển Việt Nam, nhưng màn trình diễn tại Mỹ Đình giúp hậu vệ này có thêm điểm cộng trong cuộc cạnh tranh ở hàng thủ.
Trước mắt Văn Hậu và các đồng đội là hai trận chung kết với Thái Lan.
Lượt đi diễn ra ngày 22/8 tại Bangkok, trước khi hai đội tái đấu trên sân Mỹ Đình ngày 26/8.
Bình luận