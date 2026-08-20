Đoàn Văn Hậu giành lại suất chính, thể hiện đẳng cấp trước Malaysia

Ở mặt trận tấn công, Văn Hậu cũng tạo ra một cơ hội đáng chú ý. Từ quả phạt góc của Tiến Anh, anh bật cao đánh đầu về phía góc xa, buộc thủ môn Malaysia phải bay người cản phá. Tình huống này cho thấy khả năng không chiến của Văn Hậu vẫn là một phương án đáng chú ý của tuyển Việt Nam trong các pha bóng cố định.