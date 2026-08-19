(VTC News) -

Video: Xuân Son ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam trước Malaysia

Nguyễn Xuân Son hoàn tất cú đúp trong trận Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình tối 19/8 với bàn thắng phút 89. Tiền đạo số 12 băng lên dũng mãnh và dứt điểm “xâu kim” thủ môn Malaysia từ góc hẹp.

Đây là bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 (chung cuộc 4-0). Đội tuyển Việt Nam loại Malaysia để giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan.

Trong trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, Xuân Son không đá chính. Tiền đạo này được tung vào sân ở hiệp 2 và sớm tạo ra dấu ấn.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được.

Riêng trong hiệp một, đội chủ nhà tung ra tới 14 pha dứt điểm. Tuy nhiên, Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu... bỏ lỡ đáng tiếc.

Bước sang hiệp 2, Malaysia bắt đầu đẩy cao đội hình tìm cách tấn công. Ngay khi đội khách tạo ra được những pha bóng sóng gió khiến thủ môn Lê Giang Patrik vất vả, huấn luyện viên Kim Sang-sik điều chỉnh nhân sự hàng công với sự góp mặt của Xuân Son và Nguyễn Tài Lộc. Đội tuyển Việt Nam ghi bàn mở tỷ số không lâu sau khi thay người.

Xuân Son sút tung lưới Malaysia ở phút 63. Sau khi hậu vệ Malaysia chặn được cú sút của Trương Tiến Anh, Xuân Son lập tức băng vào đá bồi cận thành.