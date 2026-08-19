HLV Kim Sang-sik: Mong Xuân Son ghi 3 bàn vào lưới Thái Lan

(VTC News) -

HLV Kim Sang-sik giao chỉ tiêu đặc biệt cho Nguyễn Xuân Son sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 tối 19/8 trên sân Mỹ Đình. Nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn tiền đạo số 12 tiếp tục bùng nổ khi Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết.

Video: Tổng hợp trận đấu Việt Nam 2-0 Malaysia.

“Tôi mong Xuân Son trong trận chung kết sẽ ghi 3 bàn thắng để đội vô địch”, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói trong buổi họp báo sau trận bán kết lượt về tối 19/8. Trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia với tỷ số 2-0 (thắng chung cuộc 4-0), trong đó Xuân Son ghi cả 2 bàn.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik nói thêm: “Xuân Son và Đình Bắc đã làm tốt nhiệm vụ. Sự cống hiến và thể hiện hết mình trong thi đấu là điều tốt. Sự cạnh tranh lành mạnh của Xuân Son và Đình Bắc sẽ giúp đội tuyển có kết quả tốt ở chung kết. Không chỉ hai cầu thủ này mà những cầu thủ khác đều đang nỗ lực hết mình để cống hiến cho đội tuyển”.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Xuân Son tiếp tục cho thấy phong độ ghi bàn ấn tượng dù không đá chính trước Malaysia. Tiền đạo này được tung vào sân trong hiệp hai và lập cú đúp ở các phút 62 và 89. Xuân Son cùng Đình Bắc dẫn đầu bảng xếp hạng vua phá lưới ASEAN Cup 2026, mỗi người có 5 bàn thắng.

“Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cầu thủ đã giành chiến thắng hôm nay và lời cảm ơn đến người hâm mộ đã đến sân Mỹ Đình. Hôm nay, so với lượt đi, các cầu thủ đã chơi tốt hơn nhiều khi thi đấu trên sân nhà. Những thiếu sót ở trận lượt đi thì chúng tôi đã cải thiện được. Sau khi kết thúc lượt đi, chỉ có 1 ngày nghỉ ngơi nên tôi thay đổi một số vị trí trong trận lượt về để đảm bảo thể lực”, HLV Kim Sang-sik cho biết.

ASEAN Cup 2026 Việt Nam 2 - 0 4-0 Malaysia Xuân Son 63’, 89’ KẾT THÚC Thống kê trận đấu

Đối thủ cuối cùng của Việt Nam là Thái Lan. Trận chung kết lượt đi diễn ra ngày 22/8 trên sân Rajamangala ở Bangkok, còn trận lượt về được tổ chức tại Mỹ Đình vào ngày 26/8. Đây là lần thứ ba liên tiếp bóng đá Việt Nam và Thái Lan tranh ngôi vô địch ASEAN Cup.

“Hai năm trước, tôi và các cầu thủ đã vô địch tại Thái Lan. Tôi rất vui và vinh dự khi một lần nữa tuyển Việt Nam lại vào chung kết. Hôm qua, tôi đã theo dõi trận đấu của Thái Lan. Ngày mai chúng tôi sẽ di chuyển và chỉ có 2 ngày nghỉ. Điều quan trọng nhất là giúp các cầu thủ hồi phục thể lực để thi đấu trận chung kết trên sân khách”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.