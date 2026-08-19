(VTC News) -

Video: Xuân Son ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam

Nguyễn Xuân Son ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) tối 19/8. Sau khi hậu vệ Malaysia chặn được cú sút của Trương Tiến Anh, Xuân Son lập tức băng vào đá bồi cận thành.

Pha lập công của tiền đạo câu lạc bộ Nam Định giúp đội tuyển Việt Nam nâng tỷ số 2 lượt trận lên 3-0. Đội tuyển Việt Nam tiến gần tới tấm vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Trong trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, Xuân Son không đá chính. Tiền đạo này được tung vào sân ở hiệp 2 và sớm tạo ra dấu ấn.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được.

Riêng trong hiệp một, đội chủ nhà tung ra tới 14 pha dứt điểm. Tuy nhiên, Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu... bỏ lỡ đáng tiếc.

Bước sang hiệp 2, Malaysia bắt đầu đẩy cao đội hình tìm cách tấn công. Ngay khi đội khách tạo ra được những pha bóng sóng gió khiến thủ môn Lê Giang Patrik vất vả, huấn luyện viên Kim Sang-sik điều chỉnh nhân sự hàng công với sự góp mặt của Xuân Son và Nguyễn Tài Lộc. Đội tuyển Việt Nam ghi bàn mở tỷ số không lâu sau khi thay người.