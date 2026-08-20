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Xuất bản ngày 20/08/2026 07:01 AM
Xuất bản ngày 20/08/2026 07:01 AM

Cận cảnh Xuân Son bùng nổ 30 phút, tuyển Việt Nam đánh sập hy vọng của Malaysia

Viên Minh
Viên Minh
(VTC News) -

Xuân Son vào sân từ hiệp 2, ghi cú đúp giúp tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0, giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan.

Cận cảnh Xuân Son bùng nổ 30 phút, tuyển Việt Nam đánh sập hy vọng của Malaysia - 1

Không đá chính, Xuân Son được HLV Kim Sang Sik đưa vào sân trong hiệp 2 và chỉ mất khoảng hai phút để ghi bàn. Tiền đạo số 12 sau đó hoàn tất cú đúp, giúp tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Video: Tổng hợp trận đấu Việt Nam 2-0 Malaysia

Cận cảnh Xuân Son bùng nổ 30 phút, tuyển Việt Nam đánh sập hy vọng của Malaysia - 2

Xuân Son bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị. Khi tuyển Việt Nam cần thêm sức mạnh trên hàng công, HLV Kim Sang Sik đưa anh vào sân. Sự xuất hiện của chân sút này nhanh chóng tạo ra khác biệt.

Cận cảnh Xuân Son bùng nổ 30 phút, tuyển Việt Nam đánh sập hy vọng của Malaysia - 3

Chỉ ít phút sau khi có mặt trên sân, Xuân Son đã xuất hiện trong vòng cấm Malaysia và tận dụng cơ hội để ghi bàn mở tỷ số. Pha lập công đến ở phút 62, đưa tuyển Việt Nam vượt lên trong thế trận mà Malaysia buộc phải đẩy cao đội hình.

Cận cảnh Xuân Son bùng nổ 30 phút, tuyển Việt Nam đánh sập hy vọng của Malaysia - 4

Sau bàn thắng, Xuân Son tiếp tục là mũi tấn công được các đồng đội tìm đến. Tiền đạo này có lợi thế trong những pha tranh chấp, đồng thời thường xuyên di chuyển vào khu vực trước khung thành Malaysia để chờ cơ hội dứt điểm.

Cận cảnh Xuân Son bùng nổ 30 phút, tuyển Việt Nam đánh sập hy vọng của Malaysia - 5

Malaysia tìm cách gây sức ép nhằm tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Xuân Son vẫn chờ đợi những khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Cận cảnh Xuân Son bùng nổ 30 phút, tuyển Việt Nam đánh sập hy vọng của Malaysia - 6

Đến phút 89, Xuân Son một lần nữa đưa bóng vào lưới Malaysia. Cú đúp của tiền đạo số 12 khép lại trận bán kết lượt về với chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Cận cảnh Xuân Son bùng nổ 30 phút, tuyển Việt Nam đánh sập hy vọng của Malaysia - 7

Hai bàn thắng tiếp tục đưa Xuân Son tiến lên trên bảng thành tích cá nhân tại ASEAN Cup. Anh nâng tổng số pha lập công tại giải lên 12 bàn.

Cận cảnh Xuân Son bùng nổ 30 phút, tuyển Việt Nam đánh sập hy vọng của Malaysia - 8

Đáng chú ý hơn, Xuân Son đã có 8 bàn ở các trận đấu thuộc vòng knock-out ASEAN Cup. Thành tích này giúp anh san bằng kỷ lục của Teerasil Dangda, một trong những chân sút nổi bật nhất lịch sử bóng đá Thái Lan.

Cận cảnh Xuân Son bùng nổ 30 phút, tuyển Việt Nam đánh sập hy vọng của Malaysia - 9

Trong màu áo đội tuyển Việt Nam, Xuân Son cũng vươn lên thứ 5 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển. Sau cú đúp vào lưới Malaysia, anh có 16 bàn sau 15 trận. Lê Công Vinh vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 51 bàn.

Cận cảnh Xuân Son bùng nổ 30 phút, tuyển Việt Nam đánh sập hy vọng của Malaysia - 10

Chiến thắng 2-0 ở lượt về giúp tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0 sau hai trận, qua đó giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik là Thái Lan.

Cận cảnh Xuân Son bùng nổ 30 phút, tuyển Việt Nam đánh sập hy vọng của Malaysia - 11

Trận chung kết lượt đi diễn ra ngày 22/8 trên sân Rajamangala ở Bangkok. Bốn ngày sau, hai đội sẽ gặp nhau ở lượt về trên sân Mỹ Đình.

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