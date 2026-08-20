Cận cảnh Xuân Son bùng nổ 30 phút, tuyển Việt Nam đánh sập hy vọng của Malaysia

Chỉ ít phút sau khi có mặt trên sân, Xuân Son đã xuất hiện trong vòng cấm Malaysia và tận dụng cơ hội để ghi bàn mở tỷ số. Pha lập công đến ở phút 62, đưa tuyển Việt Nam vượt lên trong thế trận mà Malaysia buộc phải đẩy cao đội hình.