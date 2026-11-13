Đo lường chính xác để dân trả đúng tiền điện, nước, xăng, dầu đã sử dụng

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân báo cáo tiếp thu, giải trình trước khi đại biểu bấm nút.

Báo cáo tiếp thu, giải trình trước khi đại biểu Quốc hội bấm nút, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho rằng, đo lường gắn trực tiếp với đời sống của mỗi người dân, mỗi hoạt động của mọi doanh nghiệp.

“Một kết quả đo chính xác là cơ sở để người dân thanh toán đúng lượng điện, nước, xăng, dầu đã sử dụng; để bác sĩ có thông tin tin cậy trong chẩn đoán, điều trị; để doanh nghiệp kiểm soát chất lượng, tiết kiệm nguyên liệu và đưa sản phẩm ra thị trường”, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh.

Trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, theo Bộ trưởng, năng lực đo lường còn quyết định khả năng kiểm chứng kết quả nghiên cứu, làm chủ quy trình và phát triển sản phẩm mới. Vì vậy, đầu tư cho đo lường cần được nhìn nhận là đầu tư cho năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Lần sửa đổi này hướng tới đổi mới phương thức quản lý để bảo vệ tốt hơn quyền lợi người dân và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Quản lý về đo lường phải tập trung vào những hoạt động có nguy cơ gây thiệt hại, những lĩnh vực tác động trực tiếp đến sức khỏe, an toàn và quyền lợi của người dân.

Ông Vũ Hải Quân nhìn nhận, phương tiện đo ngày nay càng phụ thuộc nhiều vào phần mềm, kết nối mạng và xử lý dữ liệu. Do đó, yêu cầu quản lý phải bao quát cả phương tiện đo, phần mềm và dữ liệu hình thành trong quá trình đo.

“Điều người dân và doanh nghiệp cần là kết quả đo có thể tin cậy, kiểm tra và xác nhận khi cần thiết. Chuyển đổi số trong đo lường vì vậy phải gắn với bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu, phòng ngừa việc can thiệp trái phép và đảm bảo căn cứ giải quyết khi có tranh chấp”, Bộ trưởng nêu rõ.

Theo Bộ trưởng, hiệu quả thi hành Luật cần được đánh giá bằng những kết quả cụ thể: người dân được bảo vệ tốt hơn trước gian lận đo lường, doanh nghiệp giảm được chi phí tổn thất trong sản xuất, cơ quan quản lý phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời.

Phải hoàn trả tiền thu không đúng do kết quả đo sai lệch

Theo Điều 52 (Xử lý vi phạm pháp luật về đo lường) Luật vừa được Quốc hội thông qua, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đo lường thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định của pháp luật về đo lường thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Việc xử phạt vi phạm hành chính về đo lường được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp có khoản tiền thu không đúng do kết quả đo sai lệch thì tổ chức, cá nhân đã thu phải hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Luật cũng quy định tổ chức, cá nhân được tra cứu, tiếp cận thông tin công khai trên nền tảng số hoạt động đo lường.

Người tiêu dùng có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cung cấp, trích xuất dữ liệu đo lường liên quan trực tiếp đến giao dịch của mình để làm chứng cứ khi khiếu nại, giải quyết tranh chấp, bồi thường theo quy định của pháp luật.