Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn: Phát hiện 4 vật bằng sắt nghi đầu đạn

(VTC News) -

Liên quan đến vụ người đàn ông được phát hiện tử vong sau tiếng nổ lớn, UBND xã Núi Thành, TP Đà Nẵng vừa thông tin kết quả xử lý ban đầu.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. (Ảnh: N.T)

Theo UBND xã Núi Thành, ngay sau khi vụ nổ xảy ra, UBND xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Phòng PA09, PC09 và Công an xã tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng thu giữ 4 vật thể bằng sắt nghi vấn đầu đạn 105mm tồn đọng sau chiến tranh.

UBND xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã tiếp nhận và vận chuyển vật liệu nổ thu hồi về hầm tập kết vật liệu nổ tại thao trường bắn của đơn vị; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, bảo đảm an toàn cho người dân khu vực xung quanh.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 9h05 ngày 12/11, người dân thôn Khương Mỹ (xã Núi Thành) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông D.D. (58 tuổi). Sau đó, mọi người phát hiện ông D. đã tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn, một số đồ đạc trong nhà bị hư hỏng.

Theo clip do camera an ninh của một nhà dân ghi lại, thời điểm xảy ra vụ việc, một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông D., kèm theo chớp sáng như ánh lửa, khói bụi và một vài vật dụng bay từ nhà ra phía trước đường.

Gần thời điểm xảy ra vụ nổ, trên đường có một số người dân, phương tiện qua lại.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng gần hiện trường theo dõi cơ quan chức năng xử lý vụ việc.