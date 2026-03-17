Đỗ Hoàng Hên lần đầu lên tuyển Việt Nam: 'Ngày đặc biệt, thú vị nhất sự nghiệp'

(VTC News) -

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo) không giấu được sự xúc động khi lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, gọi đây là “ngày đặc biệt nhất” trong sự nghiệp và khẳng định quyết tâm cống hiến hết mình.

Trên trang cá nhân, cầu thủ sinh năm 1994 chia sẻ: “Hôm nay, không nghi ngờ gì nữa, là ngày đặc biệt và thú vị nhất trong sự nghiệp của tôi. Một giấc mơ đã thành hiện thực”. Anh cho biết đây là cơ hội để thể hiện trên sân cỏ, đáp lại tình cảm mà người hâm mộ Việt Nam đã dành cho mình trong suốt những năm qua.

Sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong danh sách 23 cầu thủ được triệu tập của đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 3/2026. Sau khi chính thức trở thành công dân Việt Nam từ tháng 10/2025, anh được đánh giá cao nhờ kỹ thuật cá nhân, khả năng sáng tạo và kinh nghiệm thi đấu tại V.League.

Gia nhập bóng đá Việt Nam từ năm 2021 trong màu áo Bình Định, Hendrio đã có hơn 5 năm thi đấu tại giải quốc nội, từng bước khẳng định năng lực và tạo dựng dấu ấn chuyên môn.

Đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam còn ghi nhận sự trở lại của nhiều trụ cột như Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng sau thời gian dài chấn thương, hứa hẹn mang đến diện mạo mới mẻ và giàu sức cạnh tranh.

Cơ hội cũng được trao cho một số gương mặt trẻ giàu tiềm năng như thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh hay tiền vệ Khuất Văn Khang. Bên cạnh đó, hai cầu thủ triển vọng khác là Phạm Lý Đức và Nguyễn Đình Bắc không thể góp mặt do đang chấp hành án treo giò của AFC tại VCK U23 châu Á 2026.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ hội quân từ ngày 21/3 tại Hà Nội, chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh (26/3) trước khi bước vào cuộc đối đầu quan trọng với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.