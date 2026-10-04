Đỗ Hoàng Hên chấn thương nặng

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, Đỗ Hoàng Hên bị căng cơ đùi sau khá nặng, phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng. Tiền vệ sinh năm 1994 gặp chấn thương sau nỗ lực giành bóng ở trận gặp Pakistan, anh lập tức ra dấu xin thay người.

Như vậy, Đỗ Hoàng Hên không chỉ vắng mặt ở trận tranh hạng Ba Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Cầu thủ này tiếp tục nghỉ thêm một loạt trận đấu của Hà Nội FC khi V.League trở lại. Trước mắt, đội bóng thủ đô sẽ đụng độ Bắc Ninh và Công an Hà Nội trong 2 tuần tới. Hoàng Hên kỳ vọng có thể đẩy nhanh quá trình hồi phục và chỉ nghỉ 3 tuần.

Đỗ Hoàng Hên gặp chấn thương.

Trên thực tế, việc Đỗ Hoàng Hên gặp chấn thương cơ đùi không làm nhiều người bất ngờ. Kể từ cuối tháng 7/2026, đội tuyển Việt Nam thi đấu với lịch trình dày đặc ở ASEAN Cup 2026. Sau đó, các cầu thủ về lại câu lạc bộ nhưng không ai được nghỉ. V.League lập tức bắt đầu chỉ sau chung kết ASEAN Cup ít ngày.

Riêng các cầu thủ Công an Hà Nội còn lập tức phải đá vòng bảng AFC Champions League Elite và Siêu Cúp Quốc gia. Đây là lý do khiến Quang Hải đã gặp chấn thương và chia tay đồng đội từ trước khi FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh.

Kế đến, Nguyễn Xuân Son cũng gặp vấn đề cơ đùi sau. Anh chỉ đá trận gặp Philippines trước khi về nước sớm để điều trị chấn thương.

Hiện nay, huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt nhiều niềm tin vào Bùi Hoàng Việt Anh - người rời sân vì vết đau trong hiệp 2 trận gặp Pakistan. Theo chẩn đoán ban đầu của bộ phận y tế, Việt Anh chỉ bị quá tải và cần được nghỉ ngơi.

Không loại trừ khả năng nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ xếp Việt Anh trên băng ghế dự bị. Trong một quãng thời gian nhạy cảm của trận đấu, ông Kim mới sử dụng trung vệ này nhằm tránh rủi ro cho học trò.

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16h ngày 5/10. Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng đối thủ.