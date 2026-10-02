HLV Kim Sang-sik: 'Tuyển Việt Nam mất tập trung vì thời tiết nóng bức'

(VTC News) -

Chiều 2/10, đội tuyển Việt Nam đánh bại Pakistan với tỉ số 4-2 trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam thi đấu đầy thất vọng trong 45 phút đầu tiên. Ullah ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu từ sai lầm của Lê Ngọc Bảo. Sang hiệp 2, sự xuất hiện của Đình Bắc và Tuấn Tài khiến mọi chuyện thay đổi. Tuấn Tài kiến tạo cho Hai Long gỡ hòa 1-1.

Nguyễn Đình Bắc đánh dấu ngày thi đấu thành công khi có hai đường kiến tạo và một bàn thắng. Đội tuyển Việt Nam thắng 4-2 trước Pakistan khi Hoàng Đức, Đình Bắc và Williams Minh Hoàng liên tiếp ghi bàn.

HLV Kim Sang-sik hài lòng với chiến thắng của Việt Nam.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik nói: “Tôi xin dành lời cảm ơn đến các cầu thủ, người hâm mộ cũng như khán giả Việt Nam ở quê nhà. Tôi rất vui vì chiến thắng hôm nay. Đây là ngày mà thời tiết nắng nóng. Ở hiệp một, sự tập trung của các cầu thủ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi điều kiện thời tiết. Đó là lý do chúng tôi phải nhận một bàn thua trong hiệp đầu.

Tuy nhiên, sang hiệp hai, chúng tôi thực hiện một số sự thay đổi về nhân sự và các cầu thủ vào sân đã thể hiện rất tốt. Nhờ đó, chúng tôi có thể tạo ra một kết quả tốt trong hiệp hai. Tôi đặc biệt hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ trong hiệp hai. Khi ban huấn luyện đưa những cầu thủ có nhiều năng lượng hơn vào sân, họ đã tạo ra tác động tích cực và giúp toàn đội chơi tốt hơn”.

Nhận xét của huấn luyện viên Kim Sang-sik không phải vô văn cứ. Cuộc đọ sức giữa Việt Nam và Pakistan diễn ra tại Gelora Bung Karno (Jakarta). Đây là trận đấu đầu tiên mà thầy trò ông Kim Sang-sik thi đấu lúc 16h00, nhiệt độ trên sân rơi vào khoảng 35-36 độ C cùng độ ẩm cao.

Trong khi đó, các trận đấu tại Bandung diễn ra lúc 19h00 khi thời tiết đã dịu mát, nhiệt độ thấp hơn nhiều. Nhờ đó, thể lực của các cầu thủ ít bị ảnh hưởng hơn.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở trận tranh giải Ba ngày 5/10.

Ông Kim Sang-sik nhận định: “Malaysia giờ đây đã thay đổi rất nhiều về nhân sự so với ASEAN Cup 2026 nhưng điều này không quan trọng. Chúng tôi tập trung vào việc chuẩn bị cho chính bản thân minh. Đây sẽ là trận đấu thứ tư của đội tại giải, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp cận trận đấu tiếp theo như một trận chung kết.

Đội tuyển Việt Nam chỉ có hai ngày nghỉ trước khi tiếp tục thi đấu. Điều đó khá khó khăn đối với các cầu thủ, cộng thêm thời tiết rất nóng. Vì vậy, việc các đội có cầu thủ gặp vấn đề chấn thương là điều có thể xảy ra”.