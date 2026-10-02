Trực tiếp họp báo Việt Nam vs Pakistan: HLV Kim Sang-sik thoát hiểm

Đội tuyển Việt Nam thi đấu đầy thất vọng trong 45 phút đầu tiên trước Pakistan. Ullah ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu từ sai lầm của Lê Ngọc Bảo. Sang hiệp 2, sự xuất hiện của Đình Bắc và Tuấn Tài khiến mọi chuyện thay đổi. Tuấn Tài kiến tạo cho Hai Long gỡ hòa 1-1.

Nguyễn Đình Bắc đánh dấu ngày thi đấu thành công khi có hai đường kiến tạo và một bàn thắng. Đội tuyển Việt Nam thắng 4-2 trước Pakistan.

HLV Kim Sang-sik thoát hiểm đúng lúc.

Kết thúc vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đứng thứ hai tại bảng B. Theo thể thức của giải đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp đội nhì bảng A là Malaysia trong trận tranh hạng 3 diễn ra trên sân vận động Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia) ngày 5/10.

Sau 3 lượt trận, đội tuyển Việt Nam giành được 6 điểm. Nguyễn Đình Bắc và đồng đội đánh bại Philippines với tỷ số 1-0, thua Thái Lan 0-2 rồi thắng 4-2 trước Pakistan.