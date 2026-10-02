Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Pakistan ngày 2/10, kết quả FIFA ASEAN Cup mới nhất

(VTC News) -

● FIFA ASEAN Cup 2026 Việt Nam 0 - 1 Pakistan ĐANG CẬP NHẬT Mohib Ullah 31’

Trận Việt Nam đấu với Pakistan diễn ra lúc 16h ngày 2/10 trên sân vận động Gelora Bung Karno (Indonesia). Trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Pakistan mới nhất.

Việt Nam ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Lê Giang Patrik TM 2 Lê Bảo Ngọc 3 Cao Pedant Quang Vinh 7 Phạm Xuân Mạnh 10 Đỗ Hoàng Hên 11 Williams Minh Hoàng 13 Nguyễn Tài Lộc 14 Nguyễn Hoàng Đức ĐT 15 Trương Tiến Anh 18 Nguyễn Hai Long 20 Bùi Hoàng Việt Anh DỰ BỊ 4 Lê Văn Đô 5 Adou Minh 6 Nguyễn Nhật Minh 8 Lê Phạm Thành Long 9 Võ Hoàng Minh Khoa 9 Nguyễn Đình Bắc 16 Ngô Đăng Khoa 21 Trần Trung Kiên 22 Phan Tuấn Tài 23 Nguyễn Văn Việt Pakistan ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Yousuf Butt TM 3 Mohib Ullah 4 Abdulla Iqbal ĐT 5 Easah Suliman 8 Abdul Shahzad 9 Hayyaan Khattak 11 Shayak Dost 13 Ali Akbar Khan 14 Abdul Rehman 17 Ali Agha 21 Haris Zeb DỰ BỊ 6 Abdullah Shah 7 Kaleem Ullah 10 Alamgir Ghazi 12 Mamoon Moosa Khan 15 Umar Nawaz 16 Syed Ali Raza 18 Abdul Samad 20 Saqib Hanif 22 Hassan Ali 23 Ali Khan Niazi

Thông tin trước trận Việt Nam vs Pakistan

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam và Pakistan đối đầu ở cấp đội tuyển quốc gia. Vì không có dữ liệu đối đầu trực tiếp, tương quan giữa hai đội chủ yếu được đánh giá thông qua phong độ, lực lượng và những gì đã thể hiện tại giải năm nay.

Thất bại 0-2 trước Thái Lan ở lượt trận thứ hai khiến chuỗi 27 trận bất bại của đội tuyển Việt Nam khép lại. Kết quả này đồng thời khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik không còn khả năng cạnh tranh vé vào chung kết. Tuy nhiên, đội tuyển vẫn còn mục tiêu ở lượt đấu cuối khi cần giành chiến thắng trước Pakistan để chắc chắn kết thúc bảng B ở vị trí thứ hai.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu với Pakistan trong lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup.

Pakistan cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Ở lượt trận thứ hai, đội bóng Nam Á cầm hòa Philippines 2-2 dù bị dẫn hai bàn trong hiệp một. Reyes và Kristensen lần lượt lập công ở phút 25 và 31 cho Philippines, nhưng Akbar Khan rút ngắn tỷ số ngay đầu hiệp hai trước khi Shahzad ghi bàn gỡ hòa ở phút 62. Màn ngược dòng này giúp Pakistan có thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu Việt Nam.

Trong khi đó, Việt Nam có 3 điểm sau hai lượt trận và đang đứng thứ hai bảng B. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik mở màn bằng chiến thắng 1-0 trước Philippines, sau đó để thua Thái Lan 0-2. Vì vậy, trận gặp Pakistan là cơ hội để đội tuyển tìm lại chiến thắng và bảo vệ vị trí hiện tại.