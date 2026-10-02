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Xuất bản ngày 02/10/2026 04:00 PM
Xuất bản ngày 02/10/2026 04:00 PM

Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Pakistan ngày 2/10, kết quả FIFA ASEAN Cup mới nhất

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Pakistan mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Việt Nam đấu Pakistan thuộc FIFA ASEAN Cup hôm nay.

FIFA ASEAN Cup 2026
Việt Nam
0-1
Pakistan
ĐANG CẬP NHẬT
Mohib Ullah 31’

Trận Việt Nam đấu với Pakistan diễn ra lúc 16h ngày 2/10 trên sân vận động Gelora Bung Karno (Indonesia). Trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Pakistan mới nhất.

Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Pakistan ngày 2/10, kết quả FIFA ASEAN Cup mới nhất - 2
Việt Nam
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Lê Giang Patrik
TM
2
Lê Bảo Ngọc
3
Cao Pedant Quang Vinh
7
Phạm Xuân Mạnh
10
Đỗ Hoàng Hên
11
Williams Minh Hoàng
13
Nguyễn Tài Lộc
14
Nguyễn Hoàng Đức
ĐT
15
Trương Tiến Anh
18
Nguyễn Hai Long
20
Bùi Hoàng Việt Anh
DỰ BỊ
4
Lê Văn Đô
5
Adou Minh
6
Nguyễn Nhật Minh
8
Lê Phạm Thành Long
9
Võ Hoàng Minh Khoa
9
Nguyễn Đình Bắc
16
Ngô Đăng Khoa
21
Trần Trung Kiên
22
Phan Tuấn Tài
23
Nguyễn Văn Việt
Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Pakistan ngày 2/10, kết quả FIFA ASEAN Cup mới nhất - 3
Pakistan
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Yousuf Butt
TM
3
Mohib Ullah
4
Abdulla Iqbal
ĐT
5
Easah Suliman
8
Abdul Shahzad
9
Hayyaan Khattak
11
Shayak Dost
13
Ali Akbar Khan
14
Abdul Rehman
17
Ali Agha
21
Haris Zeb
DỰ BỊ
6
Abdullah Shah
7
Kaleem Ullah
10
Alamgir Ghazi
12
Mamoon Moosa Khan
15
Umar Nawaz
16
Syed Ali Raza
18
Abdul Samad
20
Saqib Hanif
22
Hassan Ali
23
Ali Khan Niazi

Thông tin trước trận Việt Nam vs Pakistan

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam và Pakistan đối đầu ở cấp đội tuyển quốc gia. Vì không có dữ liệu đối đầu trực tiếp, tương quan giữa hai đội chủ yếu được đánh giá thông qua phong độ, lực lượng và những gì đã thể hiện tại giải năm nay.

Thất bại 0-2 trước Thái Lan ở lượt trận thứ hai khiến chuỗi 27 trận bất bại của đội tuyển Việt Nam khép lại. Kết quả này đồng thời khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik không còn khả năng cạnh tranh vé vào chung kết. Tuy nhiên, đội tuyển vẫn còn mục tiêu ở lượt đấu cuối khi cần giành chiến thắng trước Pakistan để chắc chắn kết thúc bảng B ở vị trí thứ hai.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu với Pakistan trong lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu với Pakistan trong lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup.

Pakistan cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Ở lượt trận thứ hai, đội bóng Nam Á cầm hòa Philippines 2-2 dù bị dẫn hai bàn trong hiệp một. Reyes và Kristensen lần lượt lập công ở phút 25 và 31 cho Philippines, nhưng Akbar Khan rút ngắn tỷ số ngay đầu hiệp hai trước khi Shahzad ghi bàn gỡ hòa ở phút 62. Màn ngược dòng này giúp Pakistan có thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu Việt Nam.

Trong khi đó, Việt Nam có 3 điểm sau hai lượt trận và đang đứng thứ hai bảng B. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik mở màn bằng chiến thắng 1-0 trước Philippines, sau đó để thua Thái Lan 0-2. Vì vậy, trận gặp Pakistan là cơ hội để đội tuyển tìm lại chiến thắng và bảo vệ vị trí hiện tại.

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