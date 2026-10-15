Định hướng và trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực kế toán trong kỷ nguyên số

(VTC News) -

Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập HUBT, Hội thảo thể hiện sự quan tâm của nhà trường đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới chương trình đào tạo và tăng cường kết nối giữa giáo dục đại học với thực tiễn nghề nghiệp, đồng thời đánh giá hướng phát triển ngành và định hướng đổi mới nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán trong kỷ nguyên số.

GS.TS Đinh Văn Tiến - Phó Hiệu trưởng nhà trường - phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Đặng Văn Thanh - Chủ nhiệm Khoa Kế toán (HUBT) - nhấn mạnh yêu cầu nhận diện xu hướng phát triển của kế toán, kiểm toán đến năm 2030; làm rõ trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học trong việc trang bị tư duy phân tích và khả năng thích ứng công nghệ cho người học.

Đây cũng là cơ sở để các cơ sở đào tạo nhìn nhận toàn diện hơn mối quan hệ giữa chương trình đào tạo, chuẩn mực nghề nghiệp và nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Hội thảo nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và người làm công tác thực tiễn, với hơn 40 bài viết gửi về Ban tổ chức. Từ đó, các tham luận tiêu biểu được lựa chọn trình bày, tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với tương lai ngành Kế toán Việt Nam.

Tham luận thứ nhất “Kế toán Việt Nam - Kiến tạo hạ tầng thông tin cho tăng trưởng”, do PGS.TS Nguyễn Đăng Huy - Phó Chủ nhiệm Khoa Kế toán - trình bày, làm rõ vai trò của kế toán trong việc tạo lập và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính phục vụ hoạt động quản trị và tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới.

Các đại biểu tại Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Cùng với đó là 3 tham luận “Tác động của Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đến kế toán, kiểm toán - Yêu cầu đổi mới đào tạo tại Trường Đại học Việt Nam”, do PGS.TS Nguyễn Vũ Việt - nguyên Phó Giám đốc Học viện Tài chính trình bày; “Sử dụng AI trong hoạt động kế toán”, do bà Đỗ Thị Kiều Liên - Giám đốc Văn phòng Hà Nội, Tập đoàn MISA trình bày; “Định hướng đổi mới đào tạo phân tích tài chính cho sinh viên ngành kế toán trong nền kinh tế số”, do PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang - Trưởng Bộ môn Kế toán Quản trị và Phân tích, Viện Kế toán - Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân trình bày.

Bốn tham luận đã tiếp cận chủ đề Hội thảo từ nhiều góc độ, làm rõ mối quan hệ giữa sự phát triển của ngành nghề, tiến bộ công nghệ và trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực. Đây là những vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình hoàn thiện chương trình đào tạo kế toán, kiểm toán trong bối cảnh chuyển đổi số.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, GS.TS Đinh Văn Tiến - Phó Hiệu trưởng nhà trường - khẳng định vai trò của nghiên cứu khoa học trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới sáng tạo và gắn kết giảng dạy với thực tiễn nghề nghiệp.

Hội thảo là diễn đàn thiết thực kết nối cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp, qua đó khẳng định quyết tâm đổi mới chương trình đào tạo của HUBT, đáp ứng yêu cầu chất lượng cao của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.