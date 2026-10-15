Trường Kinh tế, ĐH Công nghiệp Hà Nội ra mắt Không gian Đổi mới sáng tạo

(VTC News) -

Ngày 14/10, Trường Kinh tế, Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Không gian và Câu lạc bộ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp, mở ra môi trường kết nối tri thức, phát triển ý tưởng và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên. Đây là hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo, gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn.

Đổi mới sáng tạo gắn với đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Phạm Văn Đông - Phó Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội - nhấn mạnh yêu cầu gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với ứng dụng, chuyển giao công nghệ và giải quyết các bài toán thực tiễn.

Đánh giá cao sáng kiến của Trường Kinh tế, thầy khẳng định lợi thế đa ngành, đa lĩnh vực của HaUI là nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hợp tác giữa khối kỹ thuật, công nghệ và kinh tế, từng bước đưa các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống.

Khẳng định Đại học sẽ tiếp tục tạo điều kiện về cơ sở vật chất và cơ chế hỗ trợ, Phó Giám đốc Đại học kỳ vọng Không gian Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp sẽ luôn “sáng đèn”, trở thành nơi kết nối giảng viên, sinh viên các đơn vị, thúc đẩy nghiên cứu liên ngành và thương mại hóa các sản phẩm khoa học, công nghệ.

PGS.TS. Phạm Văn Đông - Phó Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội - phát biểu tại chương trình.

Kết nối nguồn lực, nuôi dưỡng ý tưởng khởi nghiệp

“Một sáng chế nằm trong phòng thí nghiệm chỉ tạo ra một bài báo hoặc một tấm bằng. Một sáng chế gặp được thị trường sẽ tạo ra một chuỗi giá trị” - thông điệp của PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nga, Hiệu trưởng Trường Kinh tế, đã khái quát sứ mệnh của không gian mới: trở thành cầu nối giữa nghiên cứu công nghệ và thị trường, nơi sinh viên được thử nghiệm ý tưởng, hoàn thiện mô hình kinh doanh và tiếp cận nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nga - Hiệu trưởng Trường Kinh tế, thuộc HaUI chia sẻ định hướng phát triển không gian đổi mới sáng tạo.

Những góc nhìn từ thực tiễn ươm tạo và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo được chia sẻ tại chương trình qua phần trình bày của ông Phạm Tuấn Hiệp - Giám đốc Ươm tạo, BK Holdings, Đại học Bách khoa Hà Nội về lợi thế của khối kinh tế trong môi trường đại học kỹ thuật, công nghệ; cùng TS. Bùi Tiến Sơn - Ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, HaUI về Bản đồ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam và tiềm năng khai thác dữ liệu mở phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo.

Ông Phạm Tuấn Hiệp - Giám đốc Ươm tạo, BK Holdings, Đại học Bách khoa Hà Nội - chia sẻ về lợi thế và cơ hội đổi mới sáng tạo của khối kinh tế trong môi trường đại học kỹ thuật - công nghệ.

Cùng với việc ra mắt Không gian Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp, Trường Kinh tế chính thức giới thiệu Câu lạc bộ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp (SE-ISC), tạo môi trường kết nối sinh viên, chia sẻ kinh nghiệm, hình thành các nhóm dự án và ươm tạo ý tưởng khởi nghiệp. Câu lạc bộ được kỳ vọng trở thành lực lượng nòng cốt duy trì các hoạt động sáng tạo, kết nối cộng đồng sinh viên và phát triển những dự án khởi nghiệp ngay từ giảng đường.

Các đại biểu tham quan Không gian Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Trường Kinh tế, Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Từ sáng kiến của Trường Kinh tế, Không gian và Câu lạc bộ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp mở thêm cơ hội kết nối giữa giảng viên, sinh viên, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp. Đây là bước đi cụ thể trong phát huy lợi thế liên ngành của HaUI, đưa tri thức và kết quả nghiên cứu đến gần hơn với nhu cầu thị trường, đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong toàn Đại học.