(VTC News) -

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thường xuyên đi bộ?

Đi bộ là một phần thiết yếu trong các hoạt động cũng như thói quen hàng ngày của nhiều người và là yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần tối ưu. Khi không đi bộ thường xuyên có thể ảnh hưởng đến chức năng cơ bắp, khả năng di chuyển, khả năng giữ thăng bằng, sức khỏe tim mạch và chuyển hóa, tâm trạng, và thậm chí cả khả năng tự chủ trong sinh hoạt khi bạn lớn tuổi.

Dưới đây là những vấn đề cơ thể có thể gặp phải nếu bạn không thường xuyên đi bộ:

Sức khỏe tim mạch có thể suy giảm

Bất kỳ hình thức tập luyện nào, bao gồm cả đi bộ thường xuyên, đều đòi hỏi tim và phổi phải hoạt động tích cực hơn để bơm máu giàu oxy đi khắp cơ thể. Khi cơ thể ít vận động, hệ tim mạch sẽ hoạt động kém hiệu quả hơn, dẫn đến sự suy giảm chức năng của hệ thống này.

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, việc thiếu hoạt động thể chất có liên quan đến nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ và những người không vận động thể chất đầy đủ có nguy cơ tử vong cao hơn khoảng 20-30% so với những người thường xuyên vận động. Do đó, việc duy trì hoạt động thể chất đều đặn, chẳng hạn như đi bộ, là yếu tố then chốt để có một lối sống lành mạnh và hệ tim mạch khỏe mạnh.

Không đi bộ thường xuyên khiến cơ bắp suy yếu

Nếu thiếu hoạt động thể chất thường xuyên, cơ bắp không phải làm việc nhiều, dẫn đến tình trạng yếu cơ và mất khối lượng cơ theo thời gian. Đi bộ và các hình thức tập luyện khác giúp duy trì sức mạnh cho nhiều nhóm cơ, bao gồm cơ mông, cơ đùi sau, cơ đùi trước và cơ bắp chân.

Viện Lão khoa Quốc gia Hoa Kỳ (NIA) tại Mỹ lưu ý rằng, hoạt động thể chất, như đi bộ, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khả năng vận động và sự tự chủ trong sinh hoạt. Cơ bắp yếu đi có thể khiến các công việc và cử động hàng ngày trở nên khó khăn hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ chấn thương.

Không đi bộ thường xuyên sẽ gặp nhiều vấn đề với sức khỏe

Khả năng giữ thăng bằng kém

Đi bộ không chỉ tác động tích cực đến cơ bắp và hệ tim mạch mà còn giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng, sự phối hợp cơ thể và khả năng chuyển trọng tâm. Khi ngừng vận động thường xuyên, con người có thể mất đi một phần năng lực thể chất giúp các cử động diễn ra tự nhiên và linh hoạt.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, việc duy trì hoạt động thể chất thường xuyên giúp người trưởng thành duy trì sức khỏe chức năng tốt hơn và giảm nguy cơ té ngã do mất thăng bằng. Mặc dù chỉ riêng việc đi bộ không thể đáp ứng mọi nhu cầu để duy trì khả năng giữ thăng bằng và phối hợp vận động, nhưng đi bộ thường xuyên vẫn là một phần quan trọng giúp cơ thể duy trì thói quen vận động.

Sức khỏe chuyển hóa bị suy giảm

Ít vận động đồng nghĩa với việc cơ thể có ít cơ hội tiêu hao năng lượng thông qua hoạt động cơ bắp. Khi đó, đường có xu hướng đọng lại trong máu thay vì được chuyển đến các cơ bắp đang hoạt động để sử dụng ngay hoặc dự trữ cho sau này.

Khi lượng đường trong máu duy trì ở mức cao do thiếu hoạt động thể chất, nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2 và các vấn đề chuyển hóa khác sẽ gia tăng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác định việc thiếu hoạt động thể chất là một yếu tố nguy cơ đã được chứng minh đối với bệnh tiểu đường type 2, đồng thời lưu ý rằng hoạt động thể chất thường xuyên có thể giúp kiểm soát nhiều bệnh mạn tính.

Các khớp trở nên cứng hơn

Hoạt động thể chất thường xuyên giúp duy trì chức năng tối ưu của cả cơ bắp và khớp xương. Nếu thiếu vận động đều đặn, các khớp có thể bị cứng, làm hạn chế phạm vi chuyển động của cơ thể.

Ngay cả khi gặp các vấn đề về khớp như viêm khớp, việc duy trì hoạt động thể chất (chẳng hạn như đi bộ) vẫn mang lại lợi ích. Viện Lão khoa Quốc gia Hoa Kỳ (NIA) ghi nhận rằng người cao tuổi bị viêm khớp nếu duy trì lối sống năng động có thể giảm bớt cảm giác đau đớn, đồng thời cải thiện chức năng thể chất và chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, đi bộ là hình thức vận động ít gây tác động mạnh và an toàn cho các khớp.

Thay đổi tâm trạng

Hoạt động thể chất có mối liên hệ chặt chẽ với sức khỏe tinh thần. Theo WHO, hoạt động thể chất thường xuyên có thể làm giảm các triệu chứng trầm cảm, lo âu và cải thiện sức khỏe tổng thể. Tương tự, NIA cũng khẳng định hoạt động thể chất mang lại lợi ích cho sức khỏe cảm xúc, giúp cải thiện tình trạng trầm cảm, lo âu, giấc ngủ và trạng thái cảm xúc chung.

Điều này có nghĩa là khi thói quen vận động thường xuyên (như đi bộ) bị mất đi, một người có thể không còn nhận được những lợi ích về tinh thần mà họ từng có được nhờ lối sống năng động trước đó.

Đối với trường hợp có các cơn đau nhức gây cản trở việc đi lại hoặc vận động, hoặc khi cần được hướng dẫn để bắt đầu và thiết kế một chương trình tập luyện phù hợp với bản thân thì cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia vật lý trị liệu.

Những điều cần lưu ý khi đi bộ thể dục

Báo Lao động dẫn lời Tiến sĩ - Bác sĩ Trần Bá Thoại - Ủy viên BCH Hội nội tiết - đái tháo đường Việt Nam chia sẻ về những điều cần lưu ý khi đi bộ dưới đây:

Đừng ép bản thân

Cần đi những quãng đường ngắn, đặc biệt là người mới bắt đầu và tăng dần quãng đường và thời gian. Đi chậm sẽ giúp tránh làm căng cơ khớp của cơ thể. Hãy bắt đầu bằng cách tập cho quen dần.

Mang giày thoải mái

Giày phải có độ nâng đỡ vòm chân và đệm tốt để thoải mái khi đi bộ và tránh chấn thương. Giày phải vừa vặn và ổn định. Nếu không mang giày thể thao, có thể mang giày lười vì không có dây buộc và thoải mái.

Sử dụng thiết bị hỗ trợ

Người lớn tuổi có xu hướng mất thăng bằng do lão hóa. Nếu có vấn đề về thăng bằng, có thể cần phải mang theo gậy để chống. Điều này sẽ hỗ trợ, giúp không bị ngã và bị thương khi đi bộ.

Uống đủ nước

Người lớn tuổi nên mang theo một chai nước khi đi bộ. Chuyên gia cho biết: Uống đủ nước có thể duy trì mức năng lượng. Ngoài ra, mất nước có thể gây chóng mặt ở người lớn tuổi khi đi bộ.

Duy trì tốc độ

Đi bộ quá nhanh sẽ dẫn đến quá sức, chuyên gia cho biết. Nếu cảm thấy khó thở hoặc mệt, hãy dừng lại một lúc. Ngoài ra, nên sải chân ở độ dài tự nhiên. Bước dài hơn sẽ gây áp lực lên chân.

Ăn mặc thoải mái

Nên chọn quần áo thoải mái tùy theo thời tiết. Khi đi bộ ngoài trời, nên mặc nhiều lớp quần áo vì điều này sẽ giúp cơ thể phản ứng với những thay đổi về nhiệt độ. Ngoài ra, để an toàn, hãy mặc quần áo sáng màu vào ban ngày. Vào ban đêm, người lớn tuổi nên mặc quần áo có chất liệu phản quang và mang theo đèn pin.