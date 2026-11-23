(VTC News) -

Sau 27 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI khép lại với việc thông qua 38 luật và 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, cùng nhiều quyết sách quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Từ tháo gỡ điểm nghẽn đến kiến tạo phát triển

Đánh giá kết quả kỳ họp, đại biểu Quốc hội Lê Hữu Trí (Đoàn Khánh Hòa) cho rằng, dấu ấn nổi bật không chỉ nằm ở khối lượng công việc lớn mà còn ở sự chuyển biến trong tư duy, phương thức hoạt động của Quốc hội, gắn hoàn thiện thể chế với kiến tạo phát triển và tổ chức thực hiện.

Theo ông Trí, Kỳ họp thứ 2 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030. Vì vậy, những quyết sách được thông qua không chỉ giải quyết yêu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng phát triển cho những năm tiếp theo.

Đại biểu chỉ ra 3 dấu ấn nổi bật, trước hết là tinh thần chủ động, khẩn trương trong công tác lập pháp, kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng thành chính sách, pháp luật.

Kỳ họp diễn ra ngay sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV và chỉ cách Kỳ họp không thường lệ thứ nhất chưa đầy 2 tháng. Trong thời gian ngắn, Quốc hội tiếp tục xem xét, sửa đổi nhiều luật quan trọng liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư và ngân sách Nhà nước.

“Điều này cho thấy quyết tâm của Quốc hội trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân”, đại biểu Trí nói.

le huu tri.jpg Những quyết sách được Quốc hội xem xét, thông qua không chỉ giải quyết các yêu cầu trước mắt mà còn có ý nghĩa định hình thể chế, tạo nền tảng và động lực phát triển trong những năm tiếp theo. ĐBQH Lê Hữu Trí

Dấu ấn thứ hai là các quyết sách về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước được đặt trong yêu cầu phát triển nhanh nhưng bền vững.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Đại biểu Lê Hữu Trí đánh giá cao định hướng tăng trưởng dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ của nền kinh tế, đồng thời gắn phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân.

Điểm nổi bật thứ ba được đại biểu Đoàn Khánh Hòa nhắc đến là hoạt động giám sát tiếp tục tập trung vào những vấn đề thiết thực như giải quyết kiến nghị cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo và chất vấn.

Đây là những nội dung thể hiện rõ vai trò đại diện của Quốc hội, đồng thời góp phần tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan Nhà nước trước cử tri và nhân dân.

“Từ những dấu ấn đó, kết quả thể hiện rõ nhất tinh thần đổi mới, trách nhiệm và hành động của Quốc hội khóa XVI là sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và phương thức hoạt động: Từ tập trung hoàn thiện thể chế sang gắn hoàn thiện thể chế với kiến tạo phát triển và tổ chức thực hiện; từ quyết định chủ trương sang yêu cầu rõ trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ và hiệu quả thực hiện”, đại biểu nhấn mạnh.

Đi sâu vào công tác lập pháp, đại biểu Chu Mạnh Hùng (Đoàn Tây Ninh) nhìn nhận việc Quốc hội tập trung sửa đổi, bổ sung nhiều luật liên quan trực tiếp đến những lĩnh vực còn khó khăn, vướng mắc.

Theo ông Hùng, kết quả này thể hiện trách nhiệm của Quốc hội trong công tác lập pháp, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội và Chính phủ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Đáng chú ý, đại biểu chỉ ra sự chuyển biến trong tư duy xây dựng pháp luật theo hướng luật tập trung quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc, thuộc thẩm quyền của Quốc hội; các nội dung cụ thể, chi tiết được giao Chính phủ quy định.

Cách tiếp cận này đặt ra yêu cầu phải phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, nhất là trong phân cấp, phân quyền, đồng thời bảo đảm nguồn lực để các quy định được triển khai hiệu quả.

Ông Hùng đánh giá, các phiên thảo luận tại kỳ họp diễn ra thẳng thắn, trách nhiệm. Nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau được trao đổi trên cơ sở thực tiễn địa phương, kinh nghiệm công tác và kiến nghị của cử tri, nhằm làm rõ cả yêu cầu quản lý và điều kiện tổ chức thực hiện.

Đại biểu đặc biệt nhấn mạnh việc chuẩn bị đầy đủ điều kiện thi hành ngay từ khâu xây dựng luật, hạn chế tình trạng văn bản có hiệu lực nhưng chưa thể triển khai do thiếu hướng dẫn hoặc còn vướng mắc về thẩm quyền.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Chất lượng lập pháp phải được đo bằng hiệu quả thực tế

Cùng bàn luận, đại biểu Trần Mạnh Huy (Đoàn Đà Nẵng) cho rằng, dấu ấn của Kỳ họp thứ 2 không chỉ nằm ở số lượng luật, nghị quyết được thông qua mà còn ở tinh thần đổi mới, trách nhiệm và quyết tâm tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của đất nước.

Theo ông Huy, Quốc hội không chỉ tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật mà còn chú trọng thảo luận về khả năng thực thi chính sách, huy động nguồn lực phát triển và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với người dân, doanh nghiệp.

Từ góc độ một người làm khoa học, đại biểu nhấn mạnh chất lượng lập pháp cần được nhìn nhận toàn diện. Một chính sách không chỉ cần đúng về mục tiêu mà còn phải bảo đảm tính thống nhất, khả thi và mang lại lợi ích thực chất cho người dân.

tran manh huy.jpg Chất lượng lập pháp cần được nhìn nhận toàn diện hơn, chính sách không chỉ cần đúng về mục tiêu mà còn phải thống nhất, khả thi và mang lại lợi ích thực chất cho người dân. ĐBQH Trần Mạnh Huy

Đáng chú ý, ông Huy đánh giá cao sự chuyển biến trong tư duy hoạt động của Quốc hội, từ quản lý sang kiến tạo phát triển, từ chú trọng quy trình sang coi trọng kết quả, từ kiểm soát hoạt động sang tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp phát huy năng lực, đồng thời nâng cao trách nhiệm giám sát, giải trình.

Đại biểu cũng ghi nhận việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Theo ông, mục tiêu này đòi hỏi các giải pháp đột phá về thể chế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và huy động nguồn lực xã hội.

Bên cạnh đó, hoạt động chất vấn tại kỳ họp tiếp tục tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa trực tiếp đối với sự phát triển của đất nước như hiệu quả đầu tư công, huy động nguồn lực tài chính, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

“Hiệu quả của hoạt động lập pháp phải được đo bằng những chuyển biến trong đời sống kinh tế - xã hội và sự thụ hưởng thực chất của người dân”, đại biểu Trần Mạnh Huy nhấn mạnh.