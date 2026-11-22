(VTC News) -

Tối 21/11, tại Quảng trường Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Thục Phán, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình nghệ thuật “Rạng ngời non nước Cao Bằng - Vì cộng đồng không ma túy”.

Phát biểu tại chương trình, ông Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh: Là tỉnh miền núi, biên giới, địa hình phức tạp, Cao Bằng đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức từ tội phạm ma túy, nhất là hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới và nguy cơ ma túy xâm nhập vào cộng đồng.

Phòng, chống ma túy không chỉ là đấu tranh với tội phạm mà còn là hành động bảo vệ con người, hạnh phúc gia đình và tương lai quê hương, đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao ý nghĩa của chương trình và cho rằng đây, là hình thức tuyên truyền sáng tạo, giàu tính nhân văn; nghệ thuật có sức mạnh kết nối trái tim, lay động tình cảm, thức tỉnh nhận thức, góp phần khơi dậy trách nhiệm và quyết tâm hành động của mỗi người vì một cộng đồng không ma túy; đồng thời đề nghị các cấp, ngành và Nhân dân tiếp tục chung tay phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, quan tâm hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, từng bước xây dựng các địa bàn không có ma túy.

Trách nhiệm tiếp nối truyền thống, chung sức “Vì cộng đồng không ma túy”

Với thông điệp “Từ khát vọng độc lập đến khát vọng sống bình yên”, chương trình được dàn dựng thành 3 chương nghệ thuật: “Đất mẹ - Mạch nguồn khát vọng”, “Giữ trọn những ước mơ” và “Chung một tương lai”.

Thông qua âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và công nghệ sân khấu hiện đại, chương trình kết nối những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Cao Bằng với những vấn đề đặt ra trong cuộc sống hôm nay; từ đó gửi gắm thông điệp về trách nhiệm bảo vệ cuộc sống bình yên, giữ gìn tương lai cho thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy.

Mở đầu là chương nghệ thuật “Đất mẹ - Mạch nguồn khát vọng” với các tiết mục “Này chân đất ơi”, “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”, “Mãi là người Việt Nam”, “Cao Bằng đón anh”.

Những giai điệu mang âm hưởng tự hào, giàu cảm xúc khắc họa hình ảnh quê hương cách mạng, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường của các thế hệ người Việt Nam. Từ mạch nguồn lịch sử ấy, chương trình gợi nhắc trách nhiệm tiếp nối truyền thống, chung sức bảo vệ bình yên quê hương, đất nước.

Tiếp nối là chương nghệ thuật “Giữ trọn những ước mơ”, tập trung khai thác những câu chuyện về tuổi trẻ, tình cảm gia đình và hành trình vượt qua lầm lỡ.

Qua các tiết mục “Khi em lớn”, “Linh hồn và thể xác”, “Nhật ký của mẹ” cùng phóng sự hình ảnh “Những ước mơ trên đường trở về”, chương trình tái hiện những hệ lụy mà ma túy gây ra đối với mỗi cá nhân và gia đình. Đằng sau những lựa chọn sai lầm là những ước mơ dang dở, nỗi đau của người thân và khát vọng được trở về, được yêu thương, có cơ hội làm lại cuộc đời.

Chương nghệ thuật cũng gửi gắm thông điệp về sự cảm thông, sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng trong hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập xã hội.

Ca sỹ Đức Phúc, Erik khuấy động chương trình

Khép lại hành trình nghệ thuật là chương “Chung một tương lai” với không khí trẻ trung, sôi động qua phần biểu diễn của các ca sĩ Xệ Xệ, Double2T, Orange, Erik, Đức Phúc và Hồng Dương. Những ca khúc giàu năng lượng, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến và sức trẻ đã tạo nên không khí hào hứng, kết nối nghệ sĩ với khán giả.

Đặc biệt, màn trình diễn “Khát vọng tuổi trẻ” cùng sự tham gia hòa giọng của các nghệ sĩ và khán giả, kết hợp hiệu ứng sân khấu, pháo hoa, góp phần tạo điểm nhấn cho chương trình. Qua đó khơi dậy tinh thần sống có lý tưởng, bản lĩnh trước những lựa chọn, chủ động tránh xa ma túy và chung tay xây dựng cộng đồng lành mạnh.

Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân đến theo dõi, cổ vũ. Không khí tại quảng trường trở nên sôi động qua từng tiết mục biểu diễn, với sự kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh sân khấu và những thông điệp giàu ý nghĩa.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, tương tác với khán giả. Các câu hỏi trắc nghiệm, trò chơi đoán từ, sắp xếp thông điệp được thiết kế xoay quanh kiến thức pháp luật, nhận diện các loại ma túy, tác hại của ma túy tổng hợp, thuốc lá điện tử và trách nhiệm của mỗi người khi phát hiện hành vi vi phạm, các câu hỏi được truyền tải gần gũi, dễ tiếp cận đến các tầng lớp Nhân dân.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao 30 suất quà tặng học sinh giỏi hoàn cảnh khó khăn; 20 suất quà cho gia đình cán bộ, chiến sĩ hoàn cảnh khó khăn hoặc có thân nhân là thương binh, liệt sĩ trên mặt trận phòng, chống tội phạm; 10 suất quà cho người sau cai nghiện ma túy có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên, đang nỗ lực tái hòa nhập cộng đồng.