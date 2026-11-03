Diện mạo sân vận động 60.000 chỗ với mái vòm khổng lồ sau hơn 1 năm thi công

Một trong những hạng mục đáng chú ý nhất của công trình là hệ thống mái vòm quy mô lớn. Đến nay, kết cấu mái đã được nâng lên vị trí và độ cao theo thiết kế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình thi công. Đây là công nghệ nâng mái lần đầu được ứng dụng tại một sân vận động ở Việt Nam. Thay vì lắp dựng trực tiếp toàn bộ kết cấu ở độ cao lớn, hệ mái được tổ hợp trước, sau đó sử dụng hệ thống nâng chuyên dụng để đưa lên vị trí thiết kế.