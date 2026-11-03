Bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn, 'ma men' năn nỉ rồi bỏ xe rời đi

Dải phân cách đại lộ ở Ninh Bình biến thành ruộng dứa, chủ đầu tư yêu cầu dọn bỏ
Phía sau những luống dứa xanh mướt, thẳng hàng trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư (Ninh Bình) lại là câu chuyện về quản lý đất công, an toàn giao thông.
Xe khách 25 chỗ chở 42 người, chủ phương tiện bị phạt hơn 100 triệu đồng
Xe khách 25 chỗ bị phát hiện chở tới 42 người trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, khiến chủ phương tiện bị xử phạt 102 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng.
Nữ sinh lớp 8 ở Đắk Lắk bị bạn đánh, phải nhập viện
Nữ sinh lớp 8 ở Đắk Lắk phải nhập viện điều trị sau khi bị hai học sinh lớp 9 hẹn ra ngoài giải quyết mâu thuẫn rồi xảy ra xô xát.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường có nữ Thứ trưởng
Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ ngày 30/10/2026.
Công an cấp xã ở Hà Nội triệt phá ma tuý được hỗ trợ 3 triệu đồng/vụ
Lực lượng công an cấp xã trực tiếp bắt giữ và khởi tố các vụ án ma túy có từ 3 bị can trở lên được Hà Nội hỗ trợ 3 triệu đồng/vụ án.
Mang valy 23 kg đến nhận tiền đền bù tại dự án mở rộng Quốc lộ 1A
Chiều 2/11, xã Ngọc Hồi (Hà Nội) chi trả tiền bồi thường cho 32 hộ dân có đất bị thu hồi để mở rộng Quốc lộ 1A; nhiều người mang valy đến nhận hơn chục tỷ đồng.
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