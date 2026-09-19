Loạt siêu trụ khổng lồ tại công trường sân vận động 135.000 chỗ ở Hà Nội

Đại công trường sân vận động 135.000 chỗ ở Hà Nội.
Sân vận động VinFast - Trống Đồng tại xã Thượng Phúc, Hà Nội là hạng mục trung tâm của Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.
Công trình có diện tích khoảng 73,3ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi. Với quy mô này, sân được định hướng trở thành một trong những sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới khi hoàn thành.
Sân được thiết kế với hệ mái che đóng mở tự động, đáp ứng các tiêu chuẩn của FIFA, đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo và nhiều giải pháp công nghệ theo hướng ưu tiên yếu tố xanh.
Theo kế hoạch, phần kết cấu bê tông cốt thép của sân sẽ hoàn thành vào tháng 12/2026. Sau đó, các hạng mục mái vòm, hệ thống cơ điện, mặt sân và các phần kỹ thuật tiếp tục được triển khai. Mái vòm đóng mở dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2027, toàn bộ công trình hoàn thành vào tháng 7/2027 nếu tiến độ được đảm bảo.
Sau gần 9 tháng khởi công, diện mạo sân vận động 135.000 chỗ ngồi tại Hà Nội dần lộ diện. Máy móc, thiết bị cùng đội ngũ công nhân, kỹ sư được bố trí tại nhiều khu vực, triển khai đồng thời các hạng mục của công trình.
Tại khu vực khán đài, cả 4 khối A, B, C và D đang được thi công đồng thời. Một số vị trí đã bắt đầu lên mái tầng 3, giúp hình dáng sân vận động dần hiện rõ hơn so với những tháng đầu khởi công.
Cùng với các khán đài, nhiều siêu trụ và tháp kích cũng đang được lắp dựng, tạo thành hệ kết cấu phục vụ quá trình thi công mái vòm của sân vận động.
Theo thiết kế, hệ mái thép có trọng lượng lên tới hàng chục nghìn tấn. Các gối đỡ thép được bố trí trên đỉnh những trụ cao gần 80m để định vị và nâng đỡ kết cấu mái.
Trong quá trình lắp dựng, các module vòm thép nặng hàng trăm tấn sẽ được hệ thống tháp kích thủy lực nâng từ mặt đất lên cao. Khi module được đưa đến đúng vị trí, kết cấu sẽ được cố định trước khi các hệ thống đỡ tạm được tháo dỡ. Vì vậy, hệ thống siêu trụ và tháp kích được triển khai từ sớm, chuẩn bị cho giai đoạn lắp dựng mái thép.
VinFast - Trống Đồng có thiết kế khác biệt so với nhiều sân vận động thông thường. Công trình có đường kính khoảng 408m, lấy cảm hứng từ hình tượng trống đồng Đông Sơn. Hệ thống trụ bố trí quanh sân có nhiệm vụ giữ kết cấu và nâng đỡ lớp vỏ bao che, được tạo hình với các họa tiết chim Lạc và hoa văn Đông Sơn.
Với sức chứa 135.000 chỗ ngồi, sân vận động này lớn gấp khoảng 3 lần Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hiện có hơn 40.000 chỗ. Nếu hoàn thành theo thiết kế, VinFast - Trống Đồng sẽ vượt Narendra Modi Stadium ở Ấn Độ, trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới.
Sau khi hoàn thành theo kế hoạch vào tháng 7/2027, sân vận động được định hướng phục vụ các sự kiện thể thao, văn hóa và nghệ thuật quy mô lớn. Công trình cũng hướng tới khả năng đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế như ASIAD, Olympic và FIFA World Cup.
Bao quanh sân vận động là hệ thống công trình thể thao thuộc Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, gồm sân vận động Olympic 40.000 chỗ, Hanoi Sport Arena 12.000 chỗ, Cung thể thao dưới nước Aquatic Center 10.000 chỗ và nhà thi đấu xe đạp lòng chảo 4.000-5.000 chỗ. Các hạng mục được quy hoạch đồng bộ cùng sân VinFast - Trống Đồng, hình thành quần thể thể thao quy mô lớn, phục vụ thi đấu chuyên nghiệp và các sự kiện văn hóa, giải trí.
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