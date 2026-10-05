Phó Chủ tịch Hà Nội 'thúc' tiến độ để thông xe đường Vành đai 2,5 vào ngày 10/10

(VTC News) -

Chiều 5/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án: Đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; dự án bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ; đường Vành đai 2,5.

Thông xe kỹ thuật đường Vành đai 2,5 vào 10/10

Đối với dự án đường Vành đai 2,5, Phó Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị tập trung làm rõ tiến độ dự án, nhất là những đoạn chưa thể hoàn thành theo yêu cầu. Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung cao độ từ nay đến ngày 10/10, trong đó xác định rõ đoạn nào có thể thảm thô, đoạn nào có thể thông tuyến và phương án tổ chức giao thông tương ứng.

Với những vị trí có thể hoàn thành sớm, cần khẩn trương đưa vào khai thác, nhưng phải bảo đảm an toàn, tránh phát sinh xung đột giao thông. Ông Đỗ Anh Tuấn lưu ý việc hoàn thành từng đoạn tuyến phải gắn với khả năng tổ chức giao thông thực tế. Theo đó, Sở Xây dựng phải rà soát, xây dựng phương án tổ chức giao thông cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế.

Đường Vành đai 2,5 đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị rà soát các vị trí giao cắt giữa các địa bàn, xác định rõ đơn vị nào chịu trách nhiệm xử lý, không để xảy ra tình trạng địa bàn này chờ địa bàn khác. Với những nút giao đã nằm trong phạm vi dự án, cần rà soát lại hồ sơ thiết kế, thống nhất với Công an thành phố và Sở Xây dựng phương án tổ chức giao thông tạm thời khi đưa đoạn tuyến vào khai thác.

“Thời gian còn lại rất ngắn, do đó các sở, ngành, đơn vị liên quan phải tập trung cao độ, kiểm soát chặt tiến độ, bảo đảm thông xe kỹ thuật vào ngày 10/10”, ông Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Hoàn thành 2 cầu vượt trước 31/12

Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được UBND thành phố thông xe kỹ thuật ngày 28/8. Từ đó đến nay, đơn vị thi công tiếp tục triển khai các phần việc theo kế hoạch, đặc biệt là triển khai thi công phần đường bên phải, đoạn từ Láng Hạ đến đường Nguyễn Chí Thanh, đến nay đã cơ bản hoàn thành thảm mặt đường, đang tổ chức sơn kẻ đường và tổ chức giao thông, lắp biển báo để phục vụ thông toàn tuyến, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố (chủ đầu tư dự án) đang tập trung cao độ thi công 2 cầu vượt (tại Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh), phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án đường Vành đai 2,5.

Phó Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị xác định cụ thể những hạng mục đã hoàn thành, những nội dung phải bổ sung; đồng thời rà soát toàn tuyến, bảo đảm người dân lưu thông an toàn. Sở Xây dựng phối hợp với công an thành phố nghiên cứu phương án tổ chức giao thông hợp lý. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Xây dựng để bàn giao, nghiệm thu.

Ông Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các phường liên quan phối hợp giải tỏa phương tiện dừng, đỗ trên tuyến, bảo đảm cảnh quan và trật tự, văn minh đô thị.

Liên quan dự án bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ, Phó Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn yêu cầu phường Ô Chợ Dừa tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 10/10. Đồng thời, khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan hoàn thành việc phê duyệt dự án, báo cáo UBND thành phố, đảm bảo khi có mặt bằng là triển khai dự án ngay, không để chậm trễ.

Ông Đỗ Anh Tuấn đặc biệt lưu ý việc bố trí tái định cư phải được thực hiện công khai, rõ ràng về nguyên tắc, diện tích và phương án bố trí cho người dân. Các cơ quan chức năng phải phối hợp hướng dẫn để phường có căn cứ thực hiện.