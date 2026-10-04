Sau 6 tháng thi công, các đoạn tuyến Vành đai 2,5 thay đổi ra sao?

Khi hoàn thành, Vành đai 2,5 sẽ tạo thành tuyến đường dài khoảng 19,6 km nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, kết nối nhiều trục giao thông lớn từ khu vực Tây Hồ Tây qua Cầu Giấy, Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi đến phía Nam thành phố. Tuyến đường được kỳ vọng tạo thêm hướng di chuyển giữa các khu vực đô thị, tăng khả năng kết nối với các tuyến đường xuyên tâm và chia sẻ lưu lượng cho một số trục giao thông hiện hữu.