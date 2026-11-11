Điện lực Vũng Tàu lan tỏa ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong học đường

(VTC News) -

Vừa qua, Công ty Điện lực Vũng Tàu (CTĐL Vũng Tàu) đã tổ chức chương trình tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh và Trường Tiểu học Thắng Nhất, góp phần trang bị kiến thức, hình thành thói quen sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho học sinh ngay từ nhỏ.

Công ty Điện lực Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho học sinh tiểu học trên địa bàn.

Với thông điệp “An toàn điện là hạnh phúc của mọi nhà - Tiết kiệm điện là trách nhiệm của chúng ta”, chương trình thu hút đông đảo học sinh tham gia trong không khí vui tươi, hào hứng. Thông qua hình ảnh, video minh họa trực quan cùng các phần giao lưu hỏi đáp có thưởng, những kiến thức về an toàn điện và tiết kiệm điện được truyền tải sinh động, gần gũi, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.

Tại chương trình, các em được hướng dẫn nhận diện những nguy cơ mất an toàn điện trong sinh hoạt, cách phòng tránh tai nạn điện và không tự ý tiếp xúc với các thiết bị điện nguy hiểm. Bên cạnh đó, học sinh còn được khuyến khích thực hiện những hành động đơn giản nhưng thiết thực như tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tận dụng ánh sáng tự nhiên và sử dụng điện hợp lý theo nhu cầu.

Học sinh hào hứng tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi về an toàn điện và tiết kiệm điện.

Đặc biệt, khẩu hiệu “Ra khỏi phòng - Tắt thiết bị điện; Một hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn” được lồng ghép trong các hoạt động giao lưu, giúp học sinh dễ nhớ, dễ thực hiện và từng bước hình thành thói quen tiết kiệm điện từ lớp học đến gia đình.

Không chỉ mang đến những kiến thức bổ ích, chương trình còn tạo cơ hội để học sinh trực tiếp tham gia, trao đổi và thể hiện hiểu biết về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Những câu hỏi, phần quà và sự hưởng ứng nhiệt tình của các em đã góp phần tạo nên không khí sôi nổi, giúp thông điệp tuyên truyền được tiếp nhận một cách tự nhiên.

Thông qua hoạt động này, Công ty Điện lực Vũng Tàu mong muốn mỗi học sinh sẽ trở thành một “tuyên truyền viên nhí”, lan tỏa kiến thức và thói quen sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến gia đình, người thân và bạn bè.

Từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả sẽ từng bước được hình thành, góp phần xây dựng cộng đồng sử dụng năng lượng văn minh, có trách nhiệm và hướng đến tương lai xanh, bền vững.