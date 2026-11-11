Hôm nay, toàn bộ học sinh lớp 4, lớp 7 Hà Nội làm bài khảo sát chung

(VTC News) -

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, tất cả học sinh lớp 4 và lớp 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia thực hiện bài khảo sát chất lượng.

Học sinh lớp 4 thực hiện bài khảo sát môn Tiếng Việt và Toán; học sinh lớp 7 làm bài khảo sát môn Ngữ văn và Toán. Các bài khảo sát được thực hiện trên giấy.

100% học sinh lớp 4, lớp 7 đang học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tham gia bài khảo sát chung. (Ảnh minh họa)

Đề khảo sát được bảo mật, bài làm chấm chéo

Để bảo đảm an toàn, bảo mật đề khảo sát, Sở GD&ĐT tổ chức ra đề và in sao đề. Đại diện UBND các xã, phường được phân công trực tiếp tiếp nhận đề từ hội đồng ra đề và ban in sao đề của Sở.

Quá trình giao nhận được thực hiện chặt chẽ, từ kiểm tra số lượng, thông tin môn học, khối lớp đến tình trạng niêm phong các bì đề. Đề sau đó được vận chuyển trực tiếp đến địa điểm in sao, bảo đảm giữ nguyên niêm phong và an toàn.

UBND các phường, xã bố trí địa điểm in sao đề riêng, đáp ứng yêu cầu an toàn. Đề gốc được bảo quản trong tủ hoặc két có khóa tại phòng riêng. Các thiết bị ghi âm, ghi hình, chụp ảnh hoặc có chức năng sao chép không được mang vào khu vực này, trừ thiết bị phục vụ in sao được kiểm soát theo phương án.

Sau mỗi buổi khảo sát, bài làm của học sinh được kiểm đếm, niêm phong, bảo quản và làm phách tập trung theo phương án được UBND xã, phường phê duyệt.

Chi tiết thời gian làm bài khảo sát.

Các địa phương tổ chức chấm chéo giữa các trường trong cùng địa bàn hoặc chấm chéo nội bộ trường do giáo viên thuộc khối, lớp khác thực hiện. Giáo viên không chấm bài của học sinh thuộc lớp mình trực tiếp giảng dạy môn khảo sát hoặc lớp mình chủ nhiệm.

Đáng chú ý, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục bảo mật thông tin cá nhân, chỉ thông báo kết quả khảo sát đến học sinh và cha mẹ học sinh theo đúng thời điểm, phạm vi quy định.

Các trường không công khai bảng điểm nhằm tránh tạo tâm lý so sánh, gây áp lực cho học sinh.